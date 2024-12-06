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В России понизят нормативную стоимость жилья
В России понизят нормативную стоимость жилья - 06.12.2024, ПРАЙМ
В России понизят нормативную стоимость жилья
Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2025 года в размере 107,6... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T18:07+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2025 года в размере 107,6 тысячи рублей - на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года."Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года в размере 107 611 (сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В нем указывается, что также приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на первый квартал 2025 года.Самые высокие показатели устанавливаются для Чукотки (233,8 тысячи рублей, значение не изменилось к четвертому кварталу 2024-го), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 182 тысячи рублей, +1%), Приморского края (175,1 тысячи рублей, +2%), Москвы (174,2 тысячи рублей, -2%), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей, значение не изменилось).Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии (45,6 тысячи рублей, -26%) и Ингушетии (56,8 тысячи рублей, практически без изменений).Нормативная стоимость в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях - 107,6 тысячи рублей (-1%).Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
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россия, жилье, минстрой рф, цены на жилье
Экономика, РОССИЯ, жилье, Минстрой РФ, цены на жилье
В России понизят нормативную стоимость жилья
Минстрой подготовил приказ о снижении нормативной стоимости жилья в России на 1%
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Минстрой подготовил приказ, устанавливающий норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в России на первое полугодие 2025 года в размере 107,6 тысячи рублей - на 1% ниже норматива второго полугодия 2024 года.
"Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года в размере 107 611 (сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей", - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В нем указывается, что также приказом утверждаются показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по регионам РФ на первый квартал 2025 года.
Самые высокие показатели устанавливаются для Чукотки (233,8 тысячи рублей, значение не изменилось к четвертому кварталу 2024-го), Ямало-Ненецкого автономного округа (почти 182 тысячи рублей, +1%), Приморского края (175,1 тысячи рублей, +2%), Москвы (174,2 тысячи рублей, -2%), Санкт-Петербурга (165,3 тысячи рублей, значение не изменилось).
Наименьшие значения вводятся для Кабардино-Балкарии (45,6 тысячи рублей, -26%) и Ингушетии (56,8 тысячи рублей, практически без изменений).
Нормативная стоимость в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях - 107,6 тысячи рублей (-1%).
Норматив стоимости и показатели средней рыночной стоимости жилья используются федеральными и региональными властями при расчете размеров соцвыплат гражданам, предоставляющихся на приобретение или строительство жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
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