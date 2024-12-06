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"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов золота - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов золота
"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов золота - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов золота
"Росгеология" выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T16:11+0300
2024-12-06T16:11+0300
экономика
россия
росгеология
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. "Росгеология" выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания. "В 2022-2024 годах в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" Росгеология выполнила поисковые работы на рудное золото на Делянкирской площади, расположенной на территории Оймяконского и Момского улусов Республики Саха (Якутия). Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонн, в том числе по категории Р1 – 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонн, по категории Р2 – 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну", - говорится в сообщении компании. Согласно результатам геолого-экономической оценки, деятельность горно-обогатительного предприятия на базе выявленных ресурсов объекта в современных условиях может иметь высокую эффективность. Это связано, прежде всего, с достаточно высоким содержанием золота и значительной ресурсной базой объекта, а также с расположением его в относительно освоенном районе Якутии, следует из пресс-релиза.
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россия, росгеология
Экономика, РОССИЯ, Росгеология
16:11 06.12.2024
 
"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов золота

"Росгеология" выявила в Якутии 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. "Росгеология" выявила в Якутии на Делянкирской площади более 145 тонн прогнозных ресурсов рудного золота, сообщила компания.
"В 2022-2024 годах в рамках федерального проекта "Геология: возрождение легенды" Росгеология выполнила поисковые работы на рудное золото на Делянкирской площади, расположенной на территории Оймяконского и Момского улусов Республики Саха (Якутия). Прогнозные ресурсы рудного золота оценены в 145,17 тонн, в том числе по категории Р1 – 22,77 тонны со средним содержанием 2,52 грамма на тонн, по категории Р2 – 122,4 тонны со средним содержанием 6,86 грамма на тонну", - говорится в сообщении компании.
Согласно результатам геолого-экономической оценки, деятельность горно-обогатительного предприятия на базе выявленных ресурсов объекта в современных условиях может иметь высокую эффективность. Это связано, прежде всего, с достаточно высоким содержанием золота и значительной ресурсной базой объекта, а также с расположением его в относительно освоенном районе Якутии, следует из пресс-релиза.
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