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Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд
Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд - 06.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд
Стоимость золота растет в пятницу вечером, но готовится продемонстрировать вторую подряд неделю снижения, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T19:01+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но готовится продемонстрировать вторую подряд неделю снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,89 доллара, или на 0,45%, до 2 657,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,04%, до 31,55 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подешевело на 1,6%, с понедельника же стоимость драгоценного металла опустилась ещё примерно на 0,9%. В пятницу мировые рынки оценивают данные о занятости в США. Так, безработица в стране в ноябре ожидаемо выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось чуть сильнее ожиданий - на 227 тысяч. Кроме того, Мичиганский университет опубликовал предварительные данные об индексе потребительских настроений в США. Показатель вырос сильнее ожиданий - до 74 пунктов с 71,8 пункта месяцем ранее.
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биржевые торги, биржевые цены на золото, comex
Экономика, биржевые торги, биржевые цены на золото, Comex
Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд
Цена на золото растет, готовится завершить снижением вторую неделю подряд
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но готовится продемонстрировать вторую подряд неделю снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,89 доллара, или на 0,45%, до 2 657,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,04%, до 31,55 доллара за унцию.
За предыдущую неделю золото подешевело на 1,6%, с понедельника же стоимость драгоценного металла опустилась ещё примерно на 0,9%.
В пятницу мировые рынки оценивают данные о занятости в США. Так, безработица в стране в ноябре ожидаемо выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось чуть сильнее ожиданий - на 227 тысяч.
Кроме того, Мичиганский университет опубликовал предварительные данные об индексе потребительских настроений в США. Показатель вырос сильнее ожиданий - до 74 пунктов с 71,8 пункта месяцем ранее.
Золотые резервы России в ноябре сократились впервые с июня