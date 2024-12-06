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Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд

Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд - 06.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота готовится продемонстрировать снижение вторую неделю подряд

Стоимость золота растет в пятницу вечером, но готовится продемонстрировать вторую подряд неделю снижения, свидетельствуют данные торгов. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T19:01+0300

2024-12-06T19:01+0300

2024-12-06T19:01+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, но готовится продемонстрировать вторую подряд неделю снижения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.54 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 9,89 доллара, или на 0,45%, до 2 657,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,04%, до 31,55 доллара за унцию. За предыдущую неделю золото подешевело на 1,6%, с понедельника же стоимость драгоценного металла опустилась ещё примерно на 0,9%. В пятницу мировые рынки оценивают данные о занятости в США. Так, безработица в стране в ноябре ожидаемо выросла до 4,2% с уровня октября в 4,1%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось чуть сильнее ожиданий - на 227 тысяч. Кроме того, Мичиганский университет опубликовал предварительные данные об индексе потребительских настроений в США. Показатель вырос сильнее ожиданий - до 74 пунктов с 71,8 пункта месяцем ранее.

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биржевые торги, биржевые цены на золото, comex