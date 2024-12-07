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Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада - 07.12.2024, ПРАЙМ
Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, сообщили агентству РИА Новости в воздушных гаванях. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T21:44+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, сообщили агентству РИА Новости в воздушных гаванях. В пресс-службе аэропорта Жуковский заявили, что он "работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет". В пресс-службе Шереметьево также отметили, что "все штатно". В аэропорту Домодедово заявили, что он обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальные аэродромные службы сформировали резервы реагентов. Отмечается, что к началу зимнего сезона аэропорт подготовил более ста единиц спецтехники (снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины). При этом вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем. По данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево по состоянию на 20.00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова к вечеру субботы достигнет в Москве и Подмосковье 5-10 сантиметров, в воскресенье снегопады продолжатся.
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Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада
РИА Новости: три московских аэропорта работают штатно на фоне снегопада
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Аэропорты Жуковский, Шереметьево и Домодедово работают в штатном режиме на фоне снегопада в столице, сообщили агентству РИА Новости в воздушных гаванях.
В пресс-службе аэропорта Жуковский заявили, что он "работает в штатном режиме, задержек и отмен рейсов нет".
В пресс-службе Шереметьево также отметили, что "все штатно".
В аэропорту Домодедово заявили, что он обладает всеми необходимыми ресурсами для бесперебойной работы в сложных погодных условиях. Специальные аэродромные службы сформировали резервы реагентов. Отмечается, что к началу зимнего сезона аэропорт подготовил более ста единиц спецтехники (снегоуборочные машины, снегоочистители, автогрейдеры для удаления снежного наката, технику для распределения химреагентов и другие машины). При этом вся техника оборудована датчиками системы позиционирования на базе спутниковых систем.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Шереметьево по состоянию на 20.00 мск задерживается пять рейсов на вылет и 27 на прилет. Во Внуково на это же время с задержкой прибывает 12 самолетов, также задерживается четыре вылета. В Домодедово рейсов на вылет с задержкой нет.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что высота снежного покрова к вечеру субботы достигнет в Москве и Подмосковье 5-10 сантиметров, в воскресенье снегопады продолжатся.
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