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Алиханов отметил важность развития региональной авиации - 07.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Алиханов отметил важность развития региональной авиации
Алиханов отметил важность развития региональной авиации - 07.12.2024, ПРАЙМ
Алиханов отметил важность развития региональной авиации
Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T14:56+0300
2024-12-07T14:56+0300
экономика
россия
антон алиханов
авиация
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Воздушному транспорту в России всегда принадлежала особая роль в обеспечении доступности удаленных территорий. Развитие местной и региональной авиации является существенным фактором, определяющим не только транспортную доступность для граждан Российской Федерации, но и ее экономическое развитие", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. Алиханов в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провел отраслевое совещание по развитию малой авиации, которое прошло на площадке СибНИА имени. С.А. Чаплыгина. В нем приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также представители компаний-производителей, разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. Основной темой совещания стало создание и производство малоразмерных двигателей для самолетов региональной авиации. Это одно из направлений, которые курирует Минпромторг РФ в части создания легких самолетов.
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россия, антон алиханов, авиация
Экономика, РОССИЯ, Антон Алиханов, авиация
14:56 07.12.2024
 
Алиханов отметил важность развития региональной авиации

Алиханов: развитие региональной авиации — важно для экономического развития РФ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Воздушному транспорту в России всегда принадлежала особая роль в обеспечении доступности удаленных территорий. Развитие местной и региональной авиации является существенным фактором, определяющим не только транспортную доступность для граждан Российской Федерации, но и ее экономическое развитие", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства.
Алиханов в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провел отраслевое совещание по развитию малой авиации, которое прошло на площадке СибНИА имени. С.А. Чаплыгина. В нем приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также представители компаний-производителей, разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. Основной темой совещания стало создание и производство малоразмерных двигателей для самолетов региональной авиации. Это одно из направлений, которые курирует Минпромторг РФ в части создания легких самолетов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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