https://1prime.ru/20241207/alikhanov-853413556.html

Алиханов отметил важность развития региональной авиации

Алиханов отметил важность развития региональной авиации - 07.12.2024, ПРАЙМ

Алиханов отметил важность развития региональной авиации

Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T14:56+0300

2024-12-07T14:56+0300

2024-12-07T14:56+0300

экономика

россия

антон алиханов

авиация

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Развитие региональной авиации является важным фактором для транспортной доступности граждан и экономического развития страны, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Воздушному транспорту в России всегда принадлежала особая роль в обеспечении доступности удаленных территорий. Развитие местной и региональной авиации является существенным фактором, определяющим не только транспортную доступность для граждан Российской Федерации, но и ее экономическое развитие", - сказал Алиханов, чьи слова приводятся пресс-службой ведомства. Алиханов в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область провел отраслевое совещание по развитию малой авиации, которое прошло на площадке СибНИА имени. С.А. Чаплыгина. В нем приняли участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, а также представители компаний-производителей, разработчиков и эксплуатантов авиационной техники. Основной темой совещания стало создание и производство малоразмерных двигателей для самолетов региональной авиации. Это одно из направлений, которые курирует Минпромторг РФ в части создания легких самолетов.

https://1prime.ru/20241129/sovdir-853218112.html

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россия, антон алиханов, авиация