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СМИ узнали о попытке ВСУ атаковать Крымский мост новым оружием
СМИ узнали о попытке ВСУ атаковать Крымский мост новым оружием - 07.12.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о попытке ВСУ атаковать Крымский мост новым оружием
Вооруженные силы Украины 6 декабря предприняли попытку атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", говорится в... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:53+0300
2024-12-07T09:53+0300
2024-12-07T09:53+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины 6 декабря предприняли попытку атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", говорится в сообщении Telegram-канала Mash."ВС России уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров "Раптор". <…> ВСУ использовали сразу несколько типов БЭКов: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами и ударные — те, что оснащены боевой частью. В их числе безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. До Крымского моста должно было дойти не менее десяти единиц", — сказано в материале издания.Отмечается, что всего было задействовано не менее десяти единиц БЭКов. Обломки уничтоженных катеров включали новейшую польскую подводную автономную систему "Гавия", разработанную компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies.6 декабря Министерство обороны России сообщило об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Во время атаки движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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россия, всу, крымский мост
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, Крымский мост
СМИ узнали о попытке ВСУ атаковать Крымский мост новым оружием
Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост с помощью польских БЭК "Гавия"
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины 6 декабря предприняли попытку атаковать Крымский мост с помощью новейших польских безэкипажных катеров (БЭК) "Гавия", говорится в сообщении Telegram-канала Mash.
"ВС России уничтожили надводные дроны с вертолетов и высокоскоростных катеров "Раптор". <…> ВСУ использовали сразу несколько типов БЭКов: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулеметами и тепловизорами и ударные — те, что оснащены боевой частью. В их числе безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. До Крымского моста должно было дойти не менее десяти единиц", — сказано в материале издания.
Отмечается, что всего было задействовано не менее десяти единиц БЭКов. Обломки уничтоженных катеров включали новейшую польскую подводную автономную систему "Гавия", разработанную компанией Enamor по лицензии американской Teledyne Technologies.
6 декабря Министерство обороны России сообщило об уничтожении шести украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Во время атаки движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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