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Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему
Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему - 07.12.2024, ПРАЙМ
Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему
Почти треть запросов на проверку истории немецких авто приходится на модели марки Volkswagen. Это выяснили эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:00+0300
2024-12-07T09:00+0300
volkswagen
авито
германия
бизнес
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Почти треть запросов на проверку истории немецких авто приходится на модели марки Volkswagen. Это выяснили эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировав статистику запросов истории автомобилей немецких брендов в период с января по ноябрь 2024 годаНа долю этого бренда из Германии пришлось 30,78% проверок. На втором месте – BMW с 22,81%, на третьем – Mercedes-Benz с 22,61%. Четвертую строку заняла Audi (12,77%), а пятую – Opel (10,4%).На первом месте по числе запросов среди моделей оказался компактный автомобиль Volkswagen Polo: его доля составила 9,13%. Вторую строку занял авто бизнес-класса BMW 5 серия с долей 4,99%, а третью – компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с 4,98%. Четвертое место рейтинга досталось Mercedes-Benz E-класса (4,58%), а пятое – Opel Astra (4,32%)."Автомобили немецких брендов с пробегом сохраняют репутацию качественных машин, стабильно удерживают высокие позиции на российском рынке. Покупатели ценят их за управляемость, комфорт и престиж, который сохраняется спустя годы эксплуатации", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.По его словам, перед покупкой важно выяснить, ввезен ли автомобиль из-за рубежа или произведен в России, был ли в лизинге у каршеринговых компаний или такси, нет ли ограничений на регистрационные действия и другие данные об эксплуатации и сервисных работах. Тогда авто доставит только позитивные эмоции.
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volkswagen, авито, германия, бизнес
Volkswagen, Авито, ГЕРМАНИЯ, Бизнес
09:00 07.12.2024
 
Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему

Автотека: Volkswagen Polo - лидер по запросам на проверку истории немецких авто

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкVolkswagen Polo
Volkswagen Polo - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Почти треть запросов на проверку истории немецких авто приходится на модели марки Volkswagen. Это выяснили эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировав статистику запросов истории автомобилей немецких брендов в период с января по ноябрь 2024 года
На долю этого бренда из Германии пришлось 30,78% проверок. На втором месте – BMW с 22,81%, на третьем – Mercedes-Benz с 22,61%. Четвертую строку заняла Audi (12,77%), а пятую – Opel (10,4%).
На первом месте по числе запросов среди моделей оказался компактный автомобиль Volkswagen Polo: его доля составила 9,13%. Вторую строку занял авто бизнес-класса BMW 5 серия с долей 4,99%, а третью – компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с 4,98%. Четвертое место рейтинга досталось Mercedes-Benz E-класса (4,58%), а пятое – Opel Astra (4,32%).
"Автомобили немецких брендов с пробегом сохраняют репутацию качественных машин, стабильно удерживают высокие позиции на российском рынке. Покупатели ценят их за управляемость, комфорт и престиж, который сохраняется спустя годы эксплуатации", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
По его словам, перед покупкой важно выяснить, ввезен ли автомобиль из-за рубежа или произведен в России, был ли в лизинге у каршеринговых компаний или такси, нет ли ограничений на регистрационные действия и другие данные об эксплуатации и сервисных работах. Тогда авто доставит только позитивные эмоции.
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