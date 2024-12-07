https://1prime.ru/20241207/avto-853396543.html

Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему

Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему - 07.12.2024, ПРАЙМ

Эти немецкие авто проверяют чаще всего. И вот почему

Почти треть запросов на проверку истории немецких авто приходится на модели марки Volkswagen. Это выяснили эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T09:00+0300

2024-12-07T09:00+0300

2024-12-07T09:00+0300

volkswagen

авито

германия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/76296/46/762964647_0:73:3389:1979_1920x0_80_0_0_08dbe55dba1bcae359a3f8c0b5665bf6.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Почти треть запросов на проверку истории немецких авто приходится на модели марки Volkswagen. Это выяснили эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировав статистику запросов истории автомобилей немецких брендов в период с января по ноябрь 2024 годаНа долю этого бренда из Германии пришлось 30,78% проверок. На втором месте – BMW с 22,81%, на третьем – Mercedes-Benz с 22,61%. Четвертую строку заняла Audi (12,77%), а пятую – Opel (10,4%).На первом месте по числе запросов среди моделей оказался компактный автомобиль Volkswagen Polo: его доля составила 9,13%. Вторую строку занял авто бизнес-класса BMW 5 серия с долей 4,99%, а третью – компактный кроссовер Volkswagen Tiguan с 4,98%. Четвертое место рейтинга досталось Mercedes-Benz E-класса (4,58%), а пятое – Opel Astra (4,32%)."Автомобили немецких брендов с пробегом сохраняют репутацию качественных машин, стабильно удерживают высокие позиции на российском рынке. Покупатели ценят их за управляемость, комфорт и престиж, который сохраняется спустя годы эксплуатации", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.По его словам, перед покупкой важно выяснить, ввезен ли автомобиль из-за рубежа или произведен в России, был ли в лизинге у каршеринговых компаний или такси, нет ли ограничений на регистрационные действия и другие данные об эксплуатации и сервисных работах. Тогда авто доставит только позитивные эмоции.

https://1prime.ru/20241204/lada-853321931.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

volkswagen, авито, германия, бизнес