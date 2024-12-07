https://1prime.ru/20241207/bankrotstvo-853401924.html

Банкрот наоборот: экономика столкнулась с серьезным вызовом

Банкрот наоборот: экономика столкнулась с серьезным вызовом - 07.12.2024, ПРАЙМ

Банкрот наоборот: экономика столкнулась с серьезным вызовом

Далеко не всем предприятиям удается справиться с нынешними вызовами. По сравнению с крупными игроками, возможностей в использовании набора комбинаций для... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T04:04+0300

2024-12-07T04:04+0300

2024-12-07T04:04+0300

статья

банкротство

закон о банкротстве

мораторий на банкротство

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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. Далеко не всем предприятиям удается справиться с нынешними вызовами. По сравнению с крупными игроками, возможностей в использовании набора комбинаций для стратегии выживания у среднего, малого и мелкого бизнеса ощутимо меньше, они более уязвимы. Их устойчивость в период дисгармонии в экономике заметно слабее. Возникшие в 2024 году финансовые трудности, с которыми столкнулись предприниматели, а также отмена моратория на возбуждение дел о неспособность компаний платить по обязательствам, спровоцировали волну банкротств. Выживет ли бизнес средней руки под натиском кризиса?Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтчаянные маневрыРоссийский бизнес изо всех сил пытается адаптироваться и выжить в новых реалиях, в которых он оказался в связи с часто меняющейся внешней и внутренней экономической конъюнктурой. Приходится часто сокращать издержки, перекраивать логистику, искать новые каналы для привлечения капитала и развивать внутренние резервы. Это требует невероятных усилий и решимости, ведь главное сейчас – сохранить, а еще лучше укрепить рыночные позиции.Однако правда состоит в том, что не всем это по плечу. Особенно среднему и малому предпринимательству. В результате, в 2024 году в России почти на треть увеличилось количество дел о банкротстве, рассказалапредседатель российского Верховного суда Ирина Подносова. По ее словам, за 9 месяцев этот показатель в годовом выражении вырос на 30 процентов – до 305 тысяч случаев.Прежде всего, это связано с влиянием нестабильной экономической ситуации, вызванной внешними санкциями, изменением логистических цепочек и увеличением стоимости заимствований, отмечает старший юрист юридической компании "Бубликов и партнеры" Андрей Ганзеев.Компании, особенно малый и средний бизнес, столкнулись с трудностями в доступе к финансированию, с новыми логистическими издержками, подорожанием импортных товаров и компонентов из-за курсовой волатильности, а также падением покупательского спроса. Кроме того, количество дел о банкротстве начало увеличиваться после окончания "банкротного моратория". Кредиторы возобновили процесс взыскания задолженностей, в первую очередь относящихся к 2023 году, ну и, конечно – к 2024."Свою роль сыграло изменение законодательства. Поправки, упрощающие процедуру банкротства, ускорили процесс регистрации дел. По логике вещей, увеличенный лимит долга для возбуждения дела о банкротстве компании должен был замедлить рост, но мог вызвать и обратный негативный эффект, выраженный в консолидации исков и увеличении нагрузки на суды", – поясняет эксперт.Банкротства – вызов для государстваЕсли обратиться к статистике, то чаще о банкротстве заявляют банки и поставщики, которые пытаются вернуть свои деньги. С банкротством чаще всего сталкиваются представители торговли, строительства и малого бизнеса. Их зона риска – потребительский спрос, длинные циклы оборота капитала и повышенная стоимость сырья. Если касаться нынешней ситуации, то под угрозой банкротства могут оказываться компании, зависящие от импорта, например, при производстве оборудования и автокомпонентов. Не исключение сельские хозяйства и предприятия пищевой промышленности: их зона риска – рост затрат на энергоносители и логистику. Для государства это серьезный вызов. Ведь чем выше угрозы, тем ощутимее будут последствия для страны, так как волна банкротств приводит к негативной цепной реакции в экономике, продолжает Ганзеев."Во-первых, это снижение занятости, особенно в секторах малого и среднего бизнеса, так как являются крупными работодателями. Во-вторых, ухудшение состояния долгового рынка: банки осторожнее выдают кредиты, ограничивая рост экономики. Важно учитывать и гипотетическое обесценивание активов: когда на рынке много предложений о продаже имущества обанкротившихся компаний, затрудняется восстановление бизнеса в среднесрочной перспективе", – уточняет юрист.Госстратегия – укрепления бизнесаПравительство уже приняло меры для снижения рисков банкротства. Среди них – субсидирование процентных ставок для малого бизнеса, поддержка экспорта через льготное финансирование и грантовые программы. Есть механизм реструктуризации долгов с участием банков и госфондов, что позволяет компаниям избегать крайних мер.Власти на этом останавливаться не намерены, понимая, в какой сложной ситуации оказался российский бизнес, в особенности из-за западного санкционного давления. В перспективе разработка дополнительных мер, способствующих локализации производства и снижению зависимости от импорта. Это позволит предприятиям крепче стоять на ногах, отражая внешние негативные факторы.При этом и самим компаниям стоит проявлять инициативу для создания более комфортного существования бизнеса в стране. И, что не менее важно – быть более аккуратными в своих действиях, чтобы минимизировать риски. В частности, когда дело уже идет к банкротству, нередко выясняется, что некоторые правовые аспекты процесса игнорируются. Например, многие предприниматели продолжают пребывать в убеждении, что перед банкротством можно спрятать все оставшееся имущество благодаря сомнительным схемам, отмечает руководитель проектов практики "Банкротство" адвокатского бюро КИАП Даниил Жердев."Удивительно, но в делах о банкротстве все еще встречаются сделки, по которым условный автомобиль был продан родственнику учредителя компании, оказавшейся в кризисе. Всем, кто осознает неизбежность банкротства, важно принять основную истину: спрятать имущество не получится, в деле о банкротстве подобные сделки будут признаны недействительными. Минимизировать риски поможет честность и добросовестность по отношению к бизнесу, кредиторам, суду и арбитражному управляющему. Иначе – здравствуй принудительный возврат имущества и привлечение руководителей и учредителей к субсидиарной ответственности. Часто можно слышать, что через банкротство можно "списать все долги". Но списать долг из субсидиарной ответственности невозможно", – указывает адвокат.Банкротство с достоинствомПроявлять порядочность Жердев рекомендует и во время переговоров с кредиторами. Они неспроста с большим недоверием относятся к предложениям должников, подозревая, что их единственная цель – затянуть процедуру и минимизировать шансы кредиторов на получение денег."Если вести прямой и открытый диалог, предлагая реальные, эффективные способы погашения задолженности (например, ежемесячно, равными частями в разумный общий срок) и, при этом показывая, что для кредиторов единственный реальный шанс получить деньги – это договориться, то вероятность успешности дела будет значительно выше", – подчеркнул эксперт.Также важно помнить о соблюдении всех достигнутых договоренностей и обязательств. Если вы уверены, что сможете выполнить предложенный график платежей, то это укрепит доверие со стороны кредиторов и создаст предпосылки для дальнейшего сотрудничества. В случае возникновения непредвиденных трудностей, необходимо заранее оповещать об этом кредиторов и стараться находить решения, которые будут приемлемы для обеих сторон. Такая открытость и честность позволят снизить накал страстей и избежать множества конфликтов.В условиях мировой экономической нестабильности российскому бизнесу важно сохранять гибкость и адаптивность, говорят экономисты. Возможно, возникшие трудности могут стать катализатором будущего роста. На кону – не только выживание в сложных обстоятельствах, но и шанс закалиться и выйти на новый уровень. Тем более, когда есть возможность воспользоваться потенциалом, который готово предоставить государство.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

банкротство, закон о банкротстве, мораторий на банкротство