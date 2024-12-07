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Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами

Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами - 07.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами

Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T10:04+0300

2024-12-07T10:04+0300

2024-12-07T10:04+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей Варятченко. "В целом экономика начинает складываться, когда фиксированных точек, узлов для дронов много и сообщение между ними осуществляется регулярно. Это вполне рабочий проект. Многие игроки на рынке задумываются над созданием таких сетей", - ответил он на вопрос о возможности использования дронов для внутригородских доставок. Варятченко пояснил, что для таких перевозок необходимо создать сеть зон, куда прилетают дроны. Такая инфраструктура недорогая и несложная, но она должна обладать рядом требований. ООО "БАС" - базовый оператор беспилотников, созданный ГТЛК и Национальной технологической инициативой.

https://1prime.ru/20241204/biznes-853312355.html

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россия, бизнес