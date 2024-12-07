Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241207/biznes-853409378.html
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами - 07.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами
Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:04+0300
2024-12-07T10:04+0300
экономика
россия
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_b401f32b901ca30d7f1e4739630177d7.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей Варятченко. "В целом экономика начинает складываться, когда фиксированных точек, узлов для дронов много и сообщение между ними осуществляется регулярно. Это вполне рабочий проект. Многие игроки на рынке задумываются над созданием таких сетей", - ответил он на вопрос о возможности использования дронов для внутригородских доставок. Варятченко пояснил, что для таких перевозок необходимо создать сеть зон, куда прилетают дроны. Такая инфраструктура недорогая и несложная, но она должна обладать рядом требований. ООО "БАС" - базовый оператор беспилотников, созданный ГТЛК и Национальной технологической инициативой.
https://1prime.ru/20241204/biznes-853312355.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/79/841427931_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_47a99288cafa64e81b6f6af30973ef29.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
10:04 07.12.2024
 
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами

Эксперт Варятченко: бизнес РФ задумывается о создании сетей по доставке дронами

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей Варятченко.
"В целом экономика начинает складываться, когда фиксированных точек, узлов для дронов много и сообщение между ними осуществляется регулярно. Это вполне рабочий проект. Многие игроки на рынке задумываются над созданием таких сетей", - ответил он на вопрос о возможности использования дронов для внутригородских доставок.
Варятченко пояснил, что для таких перевозок необходимо создать сеть зон, куда прилетают дроны. Такая инфраструктура недорогая и несложная, но она должна обладать рядом требований.
ООО "БАС" - базовый оператор беспилотников, созданный ГТЛК и Национальной технологической инициативой.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Решетников рассказал об отношении бизнеса к действиям ЦБ по ключевой ставке
4 декабря, 10:57
 
ЭкономикаРОССИЯБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала