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Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами - 07.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами
Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:04+0300
2024-12-07T10:04+0300
2024-12-07T10:04+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей Варятченко. "В целом экономика начинает складываться, когда фиксированных точек, узлов для дронов много и сообщение между ними осуществляется регулярно. Это вполне рабочий проект. Многие игроки на рынке задумываются над созданием таких сетей", - ответил он на вопрос о возможности использования дронов для внутригородских доставок. Варятченко пояснил, что для таких перевозок необходимо создать сеть зон, куда прилетают дроны. Такая инфраструктура недорогая и несложная, но она должна обладать рядом требований. ООО "БАС" - базовый оператор беспилотников, созданный ГТЛК и Национальной технологической инициативой.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
Эксперт рассказал о перспективах создания сетей по доставке дронами
Эксперт Варятченко: бизнес РФ задумывается о создании сетей по доставке дронами
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Российский бизнес начал задумываться о создании сетей по доставке небольших грузов беспилотниками в городах, рассказал РИА Новости гендиректор "БАС" Алексей Варятченко.
"В целом экономика начинает складываться, когда фиксированных точек, узлов для дронов много и сообщение между ними осуществляется регулярно. Это вполне рабочий проект. Многие игроки на рынке задумываются над созданием таких сетей", - ответил он на вопрос о возможности использования дронов для внутригородских доставок.
Варятченко пояснил, что для таких перевозок необходимо создать сеть зон, куда прилетают дроны. Такая инфраструктура недорогая и несложная, но она должна обладать рядом требований.
ООО "БАС" - базовый оператор беспилотников, созданный ГТЛК и Национальной технологической инициативой.
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