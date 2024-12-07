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Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета

Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета - 07.12.2024, ПРАЙМ

Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T13:26+0300

2024-12-07T13:26+0300

2024-12-07T13:31+0300

россия

русхимальянс

commerzbank

суд

запрет

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства с российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. Ранее в четверг арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с ним в иностранных государствах. Согласно резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга, при этом удовлетворена основная часть требований истца. Так, запрет распространяется, в частности, на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. "В случае неисполнения... Commerzbank Aktiengesellschaft... любого из запретов... взыскать с... Commerzbank Aktiengesellschaft... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 94 920 153,74 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.

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россия, русхимальянс, commerzbank, суд, запрет