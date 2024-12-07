https://1prime.ru/20241207/commerzbank-853412938.html
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета - 07.12.2024, ПРАЙМ
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T13:26+0300
2024-12-07T13:26+0300
2024-12-07T13:31+0300
россия
русхимальянс
commerzbank
суд
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/82899/25/828992516_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_90b9a17b033e9964e0c8dbce090f0edb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства с российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. Ранее в четверг арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с ним в иностранных государствах. Согласно резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга, при этом удовлетворена основная часть требований истца. Так, запрет распространяется, в частности, на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. "В случае неисполнения... Commerzbank Aktiengesellschaft... любого из запретов... взыскать с... Commerzbank Aktiengesellschaft... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 94 920 153,74 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82899/25/828992516_374:0:3061:2015_1920x0_80_0_0_e97bfacd8f26fdb484804cfe7090cfdb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русхимальянс, commerzbank, суд, запрет
РОССИЯ, Русхимальянс, Commerzbank, суд, запрет
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета
Суд обязал Commerzbank выплатить "Русхимальянсу" €94,9 млн при нарушении запрета
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства с российской компанией за рубежом, следует из материалов дела.
Ранее в четверг арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с ним в иностранных государствах.
Согласно резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга, при этом удовлетворена основная часть требований истца. Так, запрет распространяется, в частности, на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года.
Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
"В случае неисполнения... Commerzbank Aktiengesellschaft... любого из запретов... взыскать с... Commerzbank Aktiengesellschaft... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 94 920 153,74 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.