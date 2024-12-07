Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241207/commerzbank-853412938.html
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета - 07.12.2024, ПРАЙМ
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T13:26+0300
2024-12-07T13:31+0300
россия
русхимальянс
commerzbank
суд
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/82899/25/828992516_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_90b9a17b033e9964e0c8dbce090f0edb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства с российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. Ранее в четверг арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с ним в иностранных государствах. Согласно резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга, при этом удовлетворена основная часть требований истца. Так, запрет распространяется, в частности, на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. "В случае неисполнения... Commerzbank Aktiengesellschaft... любого из запретов... взыскать с... Commerzbank Aktiengesellschaft... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 94 920 153,74 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82899/25/828992516_374:0:3061:2015_1920x0_80_0_0_e97bfacd8f26fdb484804cfe7090cfdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, русхимальянс, commerzbank, суд, запрет
РОССИЯ, Русхимальянс, Commerzbank, суд, запрет
13:26 07.12.2024 (обновлено: 13:31 07.12.2024)
 
Commerzbank обязали выплатить "Русхимальянсу" деньги при нарушении запрета

Суд обязал Commerzbank выплатить "Русхимальянсу" €94,9 млн при нарушении запрета

© DANIEL ROLAND / AFP%Commerzbank в Германии
%Commerzbank в Германии
© DANIEL ROLAND / AFP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области определил взыскать с Commerzbank Aktiengesellschaft в пользу ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", около 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты, если будет нарушен его запрет на судебные разбирательства с российской компанией за рубежом, следует из материалов дела.
Ранее в четверг арбитражный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс" о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с ним в иностранных государствах.
Согласно резолютивной части определения арбитражного суда Петербурга, при этом удовлетворена основная часть требований истца. Так, запрет распространяется, в частности, на продолжение разбирательства в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года.
Также арбитражный суд Петербурга запретил Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
"В случае неисполнения... Commerzbank Aktiengesellschaft... любого из запретов... взыскать с... Commerzbank Aktiengesellschaft... в пользу общества с ограниченной ответственностью "Русхимальянс"... судебную неустойку в размере 94 920 153,74 евро в рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день уплаты", – говорится в определении суда.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
 
РОССИЯРусхимальянсCommerzbankсудзапрет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала