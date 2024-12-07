Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241207/dagestan-853417206.html
В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт
В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт
Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали совершить крупный теракт. Об этом сообщили агентству РИА Новости в... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T22:03+0300
2024-12-07T22:37+0300
происшествия
россия
дагестан
мвд
теракт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_6bbce3b13629bda8c9e22179c25a229c.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 дек - ПРАЙМ. Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали совершить крупный теракт. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с силами республиканского МВД, были задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших совершить крупный теракт.По данным УФСБ, в ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в одну тонну, а также боеприпасы. При этом обнаруженные СВУ были уничтожены на месте.Согласно сообщению ведомства, задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.На предоставленном УФСБ видео, задержанные признались, что хранили у себя воду, электроспички и ацетон для изготовления взрывчатых веществ. Второй террорист подтвердил, что они собирались изготавливать взрывчатые вещества.Следственное подразделение УФСБ России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
https://1prime.ru/20241206/memorial-853377232.html
дагестан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Задержание членов террористической ячейки в Дагестане
Задержание членов террористической ячейки в Дагестане
2024-12-07T22:03+0300
true
PT1M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/07/853417628_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_453e9a929000df6db5fbcd41257885f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дагестан, мвд, теракт
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, МВД, теракт
22:03 07.12.2024 (обновлено: 22:37 07.12.2024)
 
В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт

В Дагестане задержали 12 членов террористической группы, планировавших теракт

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 7 дек - ПРАЙМ. Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали совершить крупный теракт. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с силами республиканского МВД, были задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших совершить крупный теракт.
По данным УФСБ, в ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в одну тонну, а также боеприпасы. При этом обнаруженные СВУ были уничтожены на месте.
Согласно сообщению ведомства, задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
На предоставленном УФСБ видео, задержанные признались, что хранили у себя воду, электроспички и ацетон для изготовления взрывчатых веществ. Второй террорист подтвердил, что они собирались изготавливать взрывчатые вещества.
Следственное подразделение УФСБ России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Сотрудник полиции у стихийного мемориала у здания концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
Воробьев рассказал о концепции мемориала после теракта в "Крокусе"
Вчера, 09:38
 
ПроисшествияРОССИЯДагестанМВДтеракт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала