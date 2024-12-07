https://1prime.ru/20241207/dagestan-853417206.html

В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт

В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт - 07.12.2024, ПРАЙМ

В Дагестане задержали 12 человек, которые планировали крупный теракт

Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали совершить крупный теракт. Об этом сообщили агентству РИА Новости в... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T22:03+0300

2024-12-07T22:03+0300

2024-12-07T22:37+0300

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 7 дек - ПРАЙМ. Силовики в Дагестане задержали 12 членов террористической ячейки, которые планировали совершить крупный теракт. Об этом сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. Отмечается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по Республике Дагестан во взаимодействии с силами республиканского МВД, были задержаны 12 членов законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации, планировавших совершить крупный теракт.По данным УФСБ, в ходе обысков, проведенных по адресам проживания подозреваемых, были обнаружены и изъяты стрелковое оружие, два собранных самодельных взрывных устройства (СВУ) мощностью один килограмм в тротилом эквиваленте каждое, компоненты для их изготовления, 20 мешков с аммиачной селитрой общим весом в одну тонну, а также боеприпасы. При этом обнаруженные СВУ были уничтожены на месте.Согласно сообщению ведомства, задержанные дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.На предоставленном УФСБ видео, задержанные признались, что хранили у себя воду, электроспички и ацетон для изготовления взрывчатых веществ. Второй террорист подтвердил, что они собирались изготавливать взрывчатые вещества.Следственное подразделение УФСБ России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой), ч. 1 ст. 205.4 (создание террористического сообщества), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

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Задержание членов террористической ячейки в Дагестане Задержание членов террористической ячейки в Дагестане 2024-12-07T22:03+0300 true PT1M58S

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россия, дагестан, мвд, теракт