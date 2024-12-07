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Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой - 07.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241207/dollar-853415891.html
Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой
Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой - 07.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой
Вернуть доллару статус мировой валюты сможет только прекращение его использования в санкциях, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T18:55+0300
2024-12-07T18:55+0300
экономика
россия
игорь сечин
доллар
мировая валюта
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Вернуть доллару статус мировой валюты сможет только прекращение его использования в санкциях, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты - это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент", - сказал Сечин. По его словам, злоупотребление санкциями и использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничили сферу его применения в международной торговле и спровоцировали поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего, юань. "При этом самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. По данным Всемирного золотого совета, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%", - добавил Сечин.
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россия, игорь сечин, доллар, мировая валюта
Экономика, РОССИЯ, Игорь Сечин, доллар, мировая валюта
18:55 07.12.2024
 
Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой

Сечин: доллар вновь станет мировой валютой, если не будет вовлечен в санкции

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Вернуть доллару статус мировой валюты сможет только прекращение его использования в санкциях, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
"Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты - это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент", - сказал Сечин.
По его словам, злоупотребление санкциями и использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничили сферу его применения в международной торговле и спровоцировали поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего, юань.
"При этом самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. По данным Всемирного золотого совета, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%", - добавил Сечин.
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ЭкономикаРОССИЯИгорь Сечиндоллармировая валюта
 
 
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