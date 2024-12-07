https://1prime.ru/20241207/dollar-853415891.html

Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой

Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой - 07.12.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал условие, при котором доллар вновь станет мировой валютой

Вернуть доллару статус мировой валюты сможет только прекращение его использования в санкциях, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T18:55+0300

2024-12-07T18:55+0300

2024-12-07T18:55+0300

экономика

россия

игорь сечин

доллар

мировая валюта

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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Вернуть доллару статус мировой валюты сможет только прекращение его использования в санкциях, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты - это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент", - сказал Сечин. По его словам, злоупотребление санкциями и использование доллара в качестве санкционного инструмента ограничили сферу его применения в международной торговле и спровоцировали поиск альтернатив, которыми стали национальные валюты, прежде всего, юань. "При этом самым универсальным и исторически оправданным стал возврат золота как инструмента гарантированного обеспечения национальных валютных систем. По данным Всемирного золотого совета, только за последние три года доля золота в мировых золотовалютных резервах выросла почти на 8 процентных пунктов и достигла 20%", - добавил Сечин.

https://1prime.ru/20241207/rubl-853396138.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, игорь сечин, доллар, мировая валюта