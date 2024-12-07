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МЭР оценит спрос на отдых в Доминикане для запуска прямых рейсов
МЭР оценит спрос на отдых в Доминикане для запуска прямых рейсов - 07.12.2024, ПРАЙМ
МЭР оценит спрос на отдых в Доминикане для запуска прямых рейсов
Минэкономразвития РФ получает запросы от иностранных компаний на запуск прямых рейсов в Доминикану, но такое решение требует дополнительного анализа и изучения... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:33+0300
2024-12-07T10:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ получает запросы от иностранных компаний на запуск прямых рейсов в Доминикану, но такое решение требует дополнительного анализа и изучения спроса на поездки в эту страну среди россиян, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев. "По Доминикане есть запрос от ряда иностранных компаний, именно от иностранных компаний, которые готовы организовать рейсы из Москвы в Доминикану. Это не российские перевозчики. Но принятие такого решения требует дополнительного анализа, как это может повлиять на рынок", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!". Так, по его словам, в том числе нужно изучить спрос на такие поездки с учетом того, что большой турпоток российских граждан идет на Кубу. "В целом, что Доминикана, что Куба предлагают одинаковый туристический пункт. Отличается, наверное, только его наполнение. Можно сказать, что с точки зрения именно природного ландшафта и отдыха они довольно-таки идентичны. Поэтому требуется переоценка спроса. Только после этого можно будет принять решение о запуске рейсов", - добавил глава департамента. В августе посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла заявил РИА Новости, что республика будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию. Он отмечал, что страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан, и что запуск новых авиамаршрутов будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу.
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россия, туризм, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Туризм, Бизнес
МЭР оценит спрос на отдых в Доминикане для запуска прямых рейсов
МЭР оценит спрос на отдых в Доминикане среди россиян для запуска прямых рейсов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ получает запросы от иностранных компаний на запуск прямых рейсов в Доминикану, но такое решение требует дополнительного анализа и изучения спроса на поездки в эту страну среди россиян, заявил журналистам директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов ведомства Никита Кондратьев.
"По Доминикане есть запрос от ряда иностранных компаний, именно от иностранных компаний, которые готовы организовать рейсы из Москвы в Доминикану. Это не российские перевозчики. Но принятие такого решения требует дополнительного анализа, как это может повлиять на рынок", - сказал он в кулуарах Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".
Так, по его словам, в том числе нужно изучить спрос на такие поездки с учетом того, что большой турпоток российских граждан идет на Кубу.
"В целом, что Доминикана, что Куба предлагают одинаковый туристический пункт. Отличается, наверное, только его наполнение. Можно сказать, что с точки зрения именно природного ландшафта и отдыха они довольно-таки идентичны. Поэтому требуется переоценка спроса. Только после этого можно будет принять решение о запуске рейсов", - добавил глава департамента.
В августе посол Доминиканы в Москве Алехандро Ариас Сарсуэла заявил РИА Новости, что республика будет искать возможности запустить прямые рейсы в Россию. Он отмечал, что страна является одним из наиболее предпочтительных направлений для российских граждан, и что запуск новых авиамаршрутов будет зависеть от экономической целесообразности, финансовой привлекательности и логистических возможностей, которые будут определены частными авиакомпаниями по этому вопросу.
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