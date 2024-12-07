https://1prime.ru/20241207/f-16-853411240.html
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский - 07.12.2024, ПРАЙМ
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:58+0300
2024-12-07T11:58+0300
2024-12-07T11:58+0300
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украина
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эти истребители не смогут изменить ситуацию на поле боя и станут легитимной целью для России, если будут запущены с территории третьих стран.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что российская сторона считает любые поставки оружия для Украины законной целью и критикует США и НАТО за их вовлеченность в конфликт.
https://1prime.ru/20241125/f-16-853077123.html
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f-16, украина, владимир зеленский, дания
Вооружения, F-16, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ДАНИЯ
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский
Зеленский: Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эти истребители не смогут изменить ситуацию на поле боя и станут легитимной целью для России, если будут запущены с территории третьих стран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что российская сторона считает любые поставки оружия для Украины законной целью и критикует США и НАТО за их вовлеченность в конфликт.
СМИ сообщили об уничтожении на Украине первого F-16