https://1prime.ru/20241207/f-16-853411240.html

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский - 07.12.2024, ПРАЙМ

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, заявил Зеленский

Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T11:58+0300

2024-12-07T11:58+0300

2024-12-07T11:58+0300

вооружения

f-16

украина

владимир зеленский

дания

https://cdnn.1prime.ru/img/84200/10/842001086_0:417:2899:2048_1920x0_80_0_0_0f6600eac00f7ecf241a856a5676402a.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эти истребители не смогут изменить ситуацию на поле боя и станут легитимной целью для России, если будут запущены с территории третьих стран.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что российская сторона считает любые поставки оружия для Украины законной целью и критикует США и НАТО за их вовлеченность в конфликт.

https://1prime.ru/20241125/f-16-853077123.html

украина

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, украина, владимир зеленский, дания