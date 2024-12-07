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В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
В субботу утром произошел взрыв в жилом доме в Гааге, и под завалами могут находиться около 20 человек, сообщает нидерландский портал Nu.nl. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:20+0300
2024-12-07T12:20+0300
происшествия
нидерланды
гаага
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ГААГА, 7 дек - ПРАЙМ. В субботу утром произошел взрыв в жилом доме в Гааге, и под завалами могут находиться около 20 человек, сообщает нидерландский портал Nu.nl.Отмечается, что взрыв произошел около 6:15 утра местного времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме. Сразу после взрыва начался пожар. Четверо пострадавших были госпитализированы, и по данным экстренных служб региона, под завалами дома может находиться около 20 человек. Пожарные бригады все еще работают на месте происшествия, чтобы потушить огонь.На данный момент причины инцидента остаются неизвестными.
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нидерланды, гаага
Происшествия, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага
12:20 07.12.2024
 
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди

В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть около 20 человек

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГорода мира. Гаага
Города мира. Гаага - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ГААГА, 7 дек - ПРАЙМ. В субботу утром произошел взрыв в жилом доме в Гааге, и под завалами могут находиться около 20 человек, сообщает нидерландский портал Nu.nl.
Отмечается, что взрыв произошел около 6:15 утра местного времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме. Сразу после взрыва начался пожар.
Четверо пострадавших были госпитализированы, и по данным экстренных служб региона, под завалами дома может находиться около 20 человек. Пожарные бригады все еще работают на месте происшествия, чтобы потушить огонь.
На данный момент причины инцидента остаются неизвестными.
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