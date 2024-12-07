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Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге
Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге - 07.12.2024, ПРАЙМ
Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге
Пять квартир оказались разрушены в результате взрыва, который произошел рано утром в жилом доме в Гааге. Об этом заявила пожарная служба города. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:46+0300
2024-12-07T12:46+0300
происшествия
нидерланды
гаага
взрыв
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ГААГА, 7 дек - РИА Новоси. Пять квартир оказались разрушены в результате взрыва, который произошел рано утром в жилом доме в Гааге. Об этом заявила пожарная служба города. "Количество (разрушенных) квартир увеличилось до пяти… Это двухуровневые апартаменты", — отмечается в сообщении службы.Четыре человека были спасены спасателями из-под завалов и доставлены в больницу. Однако под обломками здания может находиться около 20 человек, поэтому продолжается поиск возможных пострадавших.Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар.
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нидерланды, гаага, взрыв
Происшествия, НИДЕРЛАНДЫ, Гаага, взрыв
12:46 07.12.2024
 
Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге

Пять квартир разрушены в результате взрыва утром в жилом доме в Гааге

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ГААГА, 7 дек - РИА Новоси. Пять квартир оказались разрушены в результате взрыва, который произошел рано утром в жилом доме в Гааге. Об этом заявила пожарная служба города.
"Количество (разрушенных) квартир увеличилось до пяти… Это двухуровневые апартаменты", — отмечается в сообщении службы.
Четыре человека были спасены спасателями из-под завалов и доставлены в больницу. Однако под обломками здания может находиться около 20 человек, поэтому продолжается поиск возможных пострадавших.
Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар.
Города мира. Гаага - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме, под завалами могут быть люди
12:20
 
ПроисшествияНИДЕРЛАНДЫГаагавзрыв
 
 
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