https://1prime.ru/20241207/gaaga-853412161.html

Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге

Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге - 07.12.2024, ПРАЙМ

Пять квартир разрушены в результате взрыва в жилом доме в Гааге

Пять квартир оказались разрушены в результате взрыва, который произошел рано утром в жилом доме в Гааге. Об этом заявила пожарная служба города. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T12:46+0300

2024-12-07T12:46+0300

2024-12-07T12:46+0300

происшествия

нидерланды

гаага

взрыв

https://cdnn.1prime.ru/img/84031/59/840315964_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2b8a7d68ffd6237ace462cab0a9f7d67.jpg

ГААГА, 7 дек - РИА Новоси. Пять квартир оказались разрушены в результате взрыва, который произошел рано утром в жилом доме в Гааге. Об этом заявила пожарная служба города. "Количество (разрушенных) квартир увеличилось до пяти… Это двухуровневые апартаменты", — отмечается в сообщении службы.Четыре человека были спасены спасателями из-под завалов и доставлены в больницу. Однако под обломками здания может находиться около 20 человек, поэтому продолжается поиск возможных пострадавших.Взрыв произошел около 6:15 утра по местному времени (08:15 мск) в трехэтажном жилом доме в Гааге. После взрыва на месте ЧП возник пожар.

https://1prime.ru/20241207/gaaga-853411616.html

нидерланды

гаага

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, гаага, взрыв