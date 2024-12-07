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Эксперт отметил тенденцию возвращения в Россию сильных инженеров - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперт отметил тенденцию возвращения в Россию сильных инженеров
Эксперт отметил тенденцию возвращения в Россию сильных инженеров - 07.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт отметил тенденцию возвращения в Россию сильных инженеров
Основатель фонда результативной кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов рассказал о тенденции возвращения в Россию сильных инженеров из-за различных сложностей... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T22:29+0300
2024-12-07T22:29+0300
экономика
россия
инженеры
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Основатель фонда результативной кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов рассказал о тенденции возвращения в Россию сильных инженеров из-за различных сложностей за рубежом, в том числе связанных с развитием технологий. "Сейчас даже хорошие тенденции - сейчас очень сильные инженеры возвращаются к нам в страну, потому что на самом деле там становится где-то тяжело по-человечески, а где-то звучало тупиково с точки зрения технологий", - сказал Максимов. Эксперт считает, что в ближайшие несколько десятков лет мир станет другим - это касается и технологий, и госуслуг. А воплотить эти перемены могут люди с критическим мышлением. По его словам, русскоговорящие инженеры и хакеры способны создать новый мир - для этого у них есть соответствующие компетенции, в отличие от зарубежных коллег. "Русский человек- как бы нам ни объясняли - он имеет особое это вот креативное мышление, критическое мышление. Так отличается русский хакер от нерусского хакера, как отличается русский программист от нерусского программиста", - объяснил Максимов.
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россия, инженеры, кадры
Экономика, РОССИЯ, Инженеры, Кадры
22:29 07.12.2024
 
Эксперт отметил тенденцию возвращения в Россию сильных инженеров

Эксперт Максимов: сильные инженеры сейчас возвращаются в Россию

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Основатель фонда результативной кибербезопасности Cyberus Юрий Максимов рассказал о тенденции возвращения в Россию сильных инженеров из-за различных сложностей за рубежом, в том числе связанных с развитием технологий.
"Сейчас даже хорошие тенденции - сейчас очень сильные инженеры возвращаются к нам в страну, потому что на самом деле там становится где-то тяжело по-человечески, а где-то звучало тупиково с точки зрения технологий", - сказал Максимов.
Эксперт считает, что в ближайшие несколько десятков лет мир станет другим - это касается и технологий, и госуслуг. А воплотить эти перемены могут люди с критическим мышлением.
По его словам, русскоговорящие инженеры и хакеры способны создать новый мир - для этого у них есть соответствующие компетенции, в отличие от зарубежных коллег.
"Русский человек- как бы нам ни объясняли - он имеет особое это вот креативное мышление, критическое мышление. Так отличается русский хакер от нерусского хакера, как отличается русский программист от нерусского программиста", - объяснил Максимов.
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