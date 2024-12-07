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Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни - 07.12.2024, ПРАЙМ
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни
Первая часть недели на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T14:41+0300
2024-12-07T14:41+0300
политика
россия
александр хинштейн
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КУРСК, 7 дек – ПРАЙМ. Первая часть недели на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий врио главы региона стал Хинштейн. "Первый день сегодня мы на курской земле… Первую часть недели я посвящу тому, чтобы основной срез проблем и возможных путей их решения для себя сформировать", — сказал Хинштейн. Также он сообщил, что уже договорился о новой встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным на следующей неделе в Москве для обсуждения основных проблем региона.Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. Он подчеркнул, что ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. По его словам, власть должна не просто уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а эту открытость реализовывать и делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами.Врио главы региона отметил, что ему предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы люди поверили, чтобы были выполнены данные президентом России поручения и поставленные задачи.Кроме того, Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег.
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россия, александр хинштейн
Политика, РОССИЯ, Александр Хинштейн
14:41 07.12.2024
 
Хинштейн рассказал о планах работы в Курской области в ближайшие дни

Хинштейн: первая часть недели будет посвящена формированию среза проблем региона

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник директора Росгвардии
Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник директора Росгвардии - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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КУРСК, 7 дек – ПРАЙМ. Первая часть недели на посту временно исполняющего обязанности губернатора Курской области будет посвящена формированию основного среза проблем и возможных путей их решения. Об этом рассказал журналистам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ "Об исполняющем обязанности губернатора Курской области". В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий врио главы региона стал Хинштейн.
"Первый день сегодня мы на курской земле… Первую часть недели я посвящу тому, чтобы основной срез проблем и возможных путей их решения для себя сформировать", — сказал Хинштейн.
Также он сообщил, что уже договорился о новой встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным на следующей неделе в Москве для обсуждения основных проблем региона.
Хинштейн заявил, что видит базовым принципом для себя два слова: закон и справедливость. Он подчеркнул, что ни один житель региона не должен остаться со своими проблемами и бедами один на один. По его словам, власть должна не просто уметь слышать людей, не просто имитировать какую-то открытость, а эту открытость реализовывать и делать это можно только при постоянной коммуникации с гражданами.
Врио главы региона отметил, что ему предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы люди поверили, чтобы были выполнены данные президентом России поручения и поставленные задачи.
Кроме того, Хинштейн заявил, что рассчитывает на поддержку своих федеральных коллег.
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