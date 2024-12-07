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Президент Южной Кореи обязался покинуть свой пост досрочно, сообщили СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Президент Южной Кореи обязался покинуть свой пост досрочно, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи обязался покинуть свой пост досрочно, сообщили СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи обязался покинуть свой пост досрочно, сообщили СМИ
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически обязался досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на лидера правящей партии страны... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T17:56+0300
2024-12-07T18:01+0300
политика
южная корея
юн сок ёль
импичмент президента
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СЕУЛ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически обязался досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на лидера правящей партии страны "Гражданская сила" Хан Дон Хуна."Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством (досрочно — ред.) уйти со своего поста", — процитировало агентство слова Хан Дон Хуна. Ранее сегодня Юн Сок Ёль в ходе публичного обращения извинился за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Он также сказал, что не станет избегать политической и юридической ответственности за свои действия и заявил, что доверит правящей партии свою дальнейшую политическую судьбу и стабилизацию ситуации в Южной Корее, включая возможное сокращение своего срока на посту. Хан Дон Хун добавил, что до своего добровольного ухода с должности Юн Сок Ёль "фактически отстранен от исполнения служебных обязанностей". По его словам, "Гражданская сила" будет продвигать его "контролируемый уход" и консультироваться по данному вопросу в том числе с оппозиционной Объединенной демократической партией.Вместе с тем лидер оппозиции Ли Чжэ Мён после сегодняшнего провального голосования в парламенте по импичменту заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения Юн Сок Ёля от президентской должности и привлечет его к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу. Он также раскритиковал "Гражданскую силу" за отказ принять участие в голосовании, назвав ее "преступной партией, предавшей своей суверенитет", а также пообещав своим сторонникам "обязательно вернуть эту страну к нормальности к концу года", сделав таким образом "рождественский подарок" своим гражданам. Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Ёлю. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое. Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
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южная корея, юн сок ёль, импичмент президента
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Юн Сок Ёль, импичмент президента
17:56 07.12.2024 (обновлено: 18:01 07.12.2024)
 
Президент Южной Кореи обязался покинуть свой пост досрочно, сообщили СМИ

Yonhap: президент Южной Кореи Юн Сок Ель обязался покинуть свой пост досрочно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 7 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически обязался досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на лидера правящей партии страны "Гражданская сила" Хан Дон Хуна.
"Слова президента Юна о том, что он доверяет свою судьбу партии, являются фактически обязательством (досрочно — ред.) уйти со своего поста", — процитировало агентство слова Хан Дон Хуна.
Ранее сегодня Юн Сок Ёль в ходе публичного обращения извинился за введение военного положения в стране и заявил, что не станет вводить его снова на фоне предстоящего голосования по его импичменту. Он также сказал, что не станет избегать политической и юридической ответственности за свои действия и заявил, что доверит правящей партии свою дальнейшую политическую судьбу и стабилизацию ситуации в Южной Корее, включая возможное сокращение своего срока на посту.
Хан Дон Хун добавил, что до своего добровольного ухода с должности Юн Сок Ёль "фактически отстранен от исполнения служебных обязанностей". По его словам, "Гражданская сила" будет продвигать его "контролируемый уход" и консультироваться по данному вопросу в том числе с оппозиционной Объединенной демократической партией.
Вместе с тем лидер оппозиции Ли Чжэ Мён после сегодняшнего провального голосования в парламенте по импичменту заявил, что оппозиция обязательно добьется отрешения Юн Сок Ёля от президентской должности и привлечет его к ответственности за действия по насильственному захвату власти и вооруженному мятежу. Он также раскритиковал "Гражданскую силу" за отказ принять участие в голосовании, назвав ее "преступной партией, предавшей своей суверенитет", а также пообещав своим сторонникам "обязательно вернуть эту страну к нормальности к концу года", сделав таким образом "рождественский подарок" своим гражданам.
Национальное собрание Республики Корея сегодня не смогло набрать нужного числа голосов для импичмента Юн Сок Ёлю. За отрешение президента от должности проголосовало 195 депутатов при необходимых 200. Голосование проходило в отсутствие большинства представителей правящей партии "Гражданская сила", контролирующей в парламенте 108 мест. Депутаты покинули зал после отрицательного голосования по законопроекту о проведении специального расследования в отношении супруги президента Ким Гон Хи. Для голосования остался лишь один депутат от "Гражданской силы", к нему впоследствии присоединились еще двое.
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент резолюцию об импичменте президенту, обвинив его в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства. Еще до начала голосования представители оппозиции заявили, что если представители правящей партии не поддержат импичмент, они сразу же инициируют новое голосование. 11 декабря планируется открыть внеочередную сессию парламента, где будет вновь представлен проект импичмента, голосование по нему должно быть проведено в течение 72 часов.
 
ПолитикаЮЖНАЯ КОРЕЯЮн Сок Ёльимпичмент президента
 
 
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