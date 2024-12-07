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В Крыму допустили самораспад Украины
В Крыму допустили самораспад Украины - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму допустили самораспад Украины
Мирное урегулирование украинского конфликта может привести к самораспаду Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:25+0300
2024-12-07T10:25+0300
2024-12-07T10:25+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Мирное урегулирование украинского конфликта может привести к самораспаду Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов."Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины", — отметил он в беседе с изданием РИА Новости.Он отметил, что что люди осознают высокую цену, которую они заплатили за идеи президента Зеленского и за стремление к евроинтеграции, которое привело к финансовому краху.Кроме того, Украина может не дожить до новых выборов из-за отсутствия определяющей идеи, заключил Константинов.
https://1prime.ru/20241207/zelenskiy-853409637.html
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА
В Крыму допустили самораспад Украины
Константинов: мирное урегулирование запустит процесс самораспада Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Мирное урегулирование украинского конфликта может привести к самораспаду Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины", — отметил он в беседе с изданием РИА Новости.
Он отметил, что что люди осознают высокую цену, которую они заплатили за идеи президента Зеленского и за стремление к евроинтеграции, которое привело к финансовому краху.
Кроме того, Украина может не дожить до новых выборов из-за отсутствия определяющей идеи, заключил Константинов.
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