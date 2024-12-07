https://1prime.ru/20241207/krym-853409751.html

В Крыму допустили самораспад Украины

В Крыму допустили самораспад Украины - 07.12.2024, ПРАЙМ

В Крыму допустили самораспад Украины

Мирное урегулирование украинского конфликта может привести к самораспаду Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T10:25+0300

2024-12-07T10:25+0300

2024-12-07T10:25+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Мирное урегулирование украинского конфликта может привести к самораспаду Украины. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов."Процесс мирного урегулирования украинского кризиса запустит процесс самораспада Украины", — отметил он в беседе с изданием РИА Новости.Он отметил, что что люди осознают высокую цену, которую они заплатили за идеи президента Зеленского и за стремление к евроинтеграции, которое привело к финансовому краху.Кроме того, Украина может не дожить до новых выборов из-за отсутствия определяющей идеи, заключил Константинов.

https://1prime.ru/20241207/zelenskiy-853409637.html

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