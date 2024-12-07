https://1prime.ru/20241207/lavrov-853414591.html

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии - 07.12.2024, ПРАЙМ

Лавров прокомментировал сообщения о выводе кораблей с базы в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T16:40+0300

2024-12-07T16:40+0300

2024-12-07T16:40+0300

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ДОХА, 7 дек — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ о том, что что Москва якобы вывела корабли с базы в Тартусе, заявил, что в Средиземноморском регионе проводятся военные учения. "Идут военные учения в Средиземноморье. Может быть, ваши спутниковые снимки приняли это за что-то другое", — сказал он в ходе сессии Дохийского форума.Лавров также отметил, что в военном плане Москва "помогает сирийской армии помощью ВКС, которые базируются в Хмеймиме, и мы помогаем сирийской армии отразить атаки террористов".Он подчеркнул, что не будет давать прогнозов по развитию событий в Сирии.Глава МИД РФ также сообщил, что Москва совместно с Ираном и Турцией будет предпринимать шаги, чтобы убедиться, что призыв к деэскалации в Сирии был услышан.

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россия, сирия, сергей лавров, мид рф