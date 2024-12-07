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McDonald's может пострадать из-за политики Трампа, пишет Newsweek - 07.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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McDonald's может пострадать из-за политики Трампа, пишет Newsweek
McDonald's может пострадать из-за политики Трампа, пишет Newsweek - 07.12.2024, ПРАЙМ
McDonald's может пострадать из-за политики Трампа, пишет Newsweek
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может пострадать из-за политики будущего президента США Дональда Трампа в отношении Китая, сообщает американский... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T16:42+0300
2024-12-07T16:42+0300
экономика
сша
дональд трамп
китай
mcdonald's
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может пострадать из-за политики будущего президента США Дональда Трампа в отношении Китая, сообщает американский журнал Newsweek. Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей. "Сеть ресторанов McDonald's сталкивается с новыми проблемами, которые могут подорвать ее цель по снижению цен в 2025 году, и, вероятно, виновником является один из ее самых больших поклонников", - говорится в материале издания. Журнал поясняет, что повышение стоимости импортных товаров может способствовать росту инфляции. Повышение пошлин также отразится на прибыли американских компаний и увеличит вероятность ответных мер со стороны других государств. Кроме того, торговая война с КНР будет препятствовать планам McDonald's по расширению бизнеса в этой стране. По словам профессора Университета штата Мичиган Джейсона Миллера, с 2019 года цены в ресторанах с ограниченным обслуживанием, таких как McDonald's, увеличились более чем на 30% из-за повышения зарплат и увеличения стоимости производства продуктов питания. "Любое потрясение, которое будет способствовать дальнейшем росту цен на ключевые для McDonald's категории товаров, разумеется, не пойдет на пользу", - заявил эксперт. В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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сша, дональд трамп, китай, mcdonald's
Экономика, США, Дональд Трамп, КИТАЙ, McDonald's
16:42 07.12.2024
 
McDonald's может пострадать из-за политики Трампа, пишет Newsweek

Newsweek: McDonald's может пострадать из-за политики Трампа в отношении Китая

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может пострадать из-за политики будущего президента США Дональда Трампа в отношении Китая, сообщает американский журнал Newsweek.
Трамп, еще будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, заявил, что в случае избрания намерен повысить пошлины на продукцию из КНР и других стран. Предыдущий президентский срок Трампа ознаменовала "торговая война" с Пекином. Преемник Трампа, действующий президент Джо Байден, фактически продолжил ее: звучали угрозы повышения тарифов на импорт стали, алюминия и китайских электромобилей.
"Сеть ресторанов McDonald's сталкивается с новыми проблемами, которые могут подорвать ее цель по снижению цен в 2025 году, и, вероятно, виновником является один из ее самых больших поклонников", - говорится в материале издания.
Журнал поясняет, что повышение стоимости импортных товаров может способствовать росту инфляции. Повышение пошлин также отразится на прибыли американских компаний и увеличит вероятность ответных мер со стороны других государств. Кроме того, торговая война с КНР будет препятствовать планам McDonald's по расширению бизнеса в этой стране.
По словам профессора Университета штата Мичиган Джейсона Миллера, с 2019 года цены в ресторанах с ограниченным обслуживанием, таких как McDonald's, увеличились более чем на 30% из-за повышения зарплат и увеличения стоимости производства продуктов питания.
"Любое потрясение, которое будет способствовать дальнейшем росту цен на ключевые для McDonald's категории товаров, разумеется, не пойдет на пользу", - заявил эксперт.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри. Соперница Трампа от демократов и вице-президент США Камала Харрис, в свою очередь, на предвыборных мероприятиях часто говорила о своем опыте работы в McDonald's. Ее заявления Трамп поставил под сомнение.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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