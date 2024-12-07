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В Молдавии хотят, чтобы Кишинев договаривался с Киевом о поставках газа

В Молдавии хотят, чтобы Кишинев договаривался с Киевом о поставках газа - 07.12.2024, ПРАЙМ

В Молдавии хотят, чтобы Кишинев договаривался с Киевом о поставках газа

Экс-президент Молдавии Петр Лучинский считает, что Кишинев должен договариваться с Киевом о продлении транзита газа, так как это самый удобный вариант. Об этом... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T18:53+0300

2024-12-07T18:53+0300

2024-12-07T18:53+0300

энергетика

молдавия

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транзит газа

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КИШИНЕВ, 7 дек - ПРАЙМ. Экс-президент Молдавии Петр Лучинский считает, что Кишинев должен договариваться с Киевом о продлении транзита газа, так как это самый удобный вариант. Об этом он заявил в эфире телеканала TVC 21Ранее глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов заявил, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с Киевом для обеспечения продолжения транзита газа в 2025 году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите газа из РФ в Европу через украинскую территорию истекает в конце этого года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. "Я не понимаю, почему мы не договариваемся с Украиной об этом, и нет никакой информации на этот счет. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, насколько это возможно. Украина понимает это. Нам нужен ответ на этот вопрос. Транзит газа через Украину был бы самый удобный вариант", — сказал Лучинский. По его словам, газ можно получить и другими способами, но они приведут к росту затрат и это "осложнит и без того нелегкую жизнь людей". Он считает, что Кишиневу нужно было биться за "достижение договоренностей Украиной о транзите приобретаемого у России на границе газа" и тогда "можно было бы все проблемы решить, и по электричеству в том числе". В четверг премьер Дорин Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Газ из РФ идет в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный российский газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

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молдавия, газпром, energocom, молдовагаз, украина, транзит газа