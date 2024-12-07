https://1prime.ru/20241207/oreshnik-853414027.html

В Белоруссии объяснили решение о размещении в стране "Орешника"

В Белоруссии объяснили решение о размещении в стране "Орешника" - 07.12.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии объяснили решение о размещении в стране "Орешника"

Решение о размещении на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" было принято в ответ на шаги Вашингтона и Берлина по... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T15:46+0300

2024-12-07T15:46+0300

2024-12-07T15:46+0300

политика

белоруссия

россия

вооружение

"орешник"

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МИНСК, 7 дек - ПРАЙМ. Решение о размещении на территории Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса "Орешник" было принято в ответ на шаги Вашингтона и Берлина по развертыванию ракет средней дальности в Европе. Об этом заявил замначальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Сергей Лагодюк. Он также сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу белорусскому военно-промышленному комплексу совместно с российскими специалистами развивать систему "Орешник"."Мы получили от своего главнокомандующего задачу: совместно с российскими специалистами наш военно-промышленный комплекс будет и далее развивать это оружие", — процитировал слова Лагодюка Telegram-канал минобороны Белоруссии в субботу.Он пояснил, что активное участие в этих процессах обусловлено тем, что уже сейчас уровень локализации в данном комплексе белорусских предприятий очень большой.В пятницу в ходе заявления по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко попросил президента РФ Владимира Путина разместить новейшее российское вооружение, включая систему "Орешник", на территории Белоруссии. Путин ответил, что считает возможным размещение "Орешника" в республике во второй половине 2следующего года.

https://1prime.ru/20241205/oreshnik-853356498.html

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белоруссия, россия, вооружение, "орешник"