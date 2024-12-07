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Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре - 07.12.2024, ПРАЙМ

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре

Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T03:03+0300

2024-12-07T03:03+0300

2024-12-07T03:03+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Как ранее отмечал Нилов, пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3%. "По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде", - сказал он. По словам депутата, мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, средства на это заложены в бюджете РФ.

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