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Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре - 07.12.2024, ПРАЙМ
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T03:03+0300
2024-12-07T03:03+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Как ранее отмечал Нилов, пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3%.
"По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде", - сказал он.
По словам депутата, мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, средства на это заложены в бюджете РФ.
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Экономика, МОСКВА, РФ, Госдума, ЛДПР
Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать пенсию в декабре
Депутат Нилов: пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Работающие и неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированную пенсию уже в декабре, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Как ранее отмечал Нилов, пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3%.
"По действующему законодательству с 1 января следующего года должны выплачивать проиндексированные пенсии. Но, учитывая то, что январские праздники продолжительные, соответственно, те пенсионеры, кто получает пенсию в начале месяца, ведь у нас пенсионеры по-разному получают пенсию: кто-то в начале, кто-то в середине, кто-то в конце. Те, кто получает пенсию в начале месяца, смогут получить пенсию уже в конце декабря в проиндексированном виде", - сказал он.
По словам депутата, мера коснется и работающих, и неработающих пенсионеров, средства на это заложены в бюджете РФ.