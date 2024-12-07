https://1prime.ru/20241207/pentagon-853410725.html

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ

Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ

Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T11:26+0300

2024-12-07T11:26+0300

2024-12-07T11:26+0300

политика

сша

украина

пентагон

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства Bloomberg."Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink", — говорится в публикации.Контракт включает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink, что делает его сложнее взломать или заглушить. Заглавные агентства сообщили, что контракт был заключен до победы Дональда Трампа на выборах президента США.Ранее Европейское командование США заключило соглашение с компанией SpaceX на 500 терминалов по цене около 40 миллионов долларов. Общее количество терминалов Starlink, обслуживаемых на Украине, составляет уже три тысячи. Это расширение участия SpaceX в конфликте.

https://1prime.ru/20241205/arktika-853367314.html

сша

украина

пентагон

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сша, украина, пентагон