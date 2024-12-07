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Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ
Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:26+0300
2024-12-07T11:26+0300
2024-12-07T11:26+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства Bloomberg."Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink", — говорится в публикации.Контракт включает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink, что делает его сложнее взломать или заглушить. Заглавные агентства сообщили, что контракт был заключен до победы Дональда Трампа на выборах президента США.Ранее Европейское командование США заключило соглашение с компанией SpaceX на 500 терминалов по цене около 40 миллионов долларов. Общее количество терминалов Starlink, обслуживаемых на Украине, составляет уже три тысячи. Это расширение участия SpaceX в конфликте.
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сша, украина, пентагон
Политика, США, УКРАИНА, Пентагон
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ
Bloomberg: Пентагон расширит доступ терминалов Starlink на Украине к Starshield
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано
в материале агентства Bloomberg.
"Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink", — говорится в публикации.
Контракт включает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink, что делает его сложнее взломать или заглушить. Заглавные агентства сообщили, что контракт был заключен до победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Ранее Европейское командование США заключило соглашение с компанией SpaceX на 500 терминалов по цене около 40 миллионов долларов. Общее количество терминалов Starlink, обслуживаемых на Украине, составляет уже три тысячи. Это расширение участия SpaceX в конфликте.
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