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Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ - 07.12.2024, ПРАЙМ
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ
Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:26+0300
2024-12-07T11:26+0300
политика
сша
украина
пентагон
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства Bloomberg."Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink", — говорится в публикации.Контракт включает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink, что делает его сложнее взломать или заглушить. Заглавные агентства сообщили, что контракт был заключен до победы Дональда Трампа на выборах президента США.Ранее Европейское командование США заключило соглашение с компанией SpaceX на 500 терминалов по цене около 40 миллионов долларов. Общее количество терминалов Starlink, обслуживаемых на Украине, составляет уже три тысячи. Это расширение участия SpaceX в конфликте.
https://1prime.ru/20241205/arktika-853367314.html
сша
украина
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сша, украина, пентагон
Политика, США, УКРАИНА, Пентагон
11:26 07.12.2024
 
Пентагон расширит доступ Украины к системе Starshield, пишут СМИ

Bloomberg: Пентагон расширит доступ терминалов Starlink на Украине к Starshield

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Компания SpaceX подписала контракт с Пентагоном на расширение доступа украинских терминалов Starlink к системе Starshield, сказано в материале агентства Bloomberg.
"Компания SpaceX получила контракт Пентагона на расширение доступа Украины к более защищенной, военизированной версии своей спутниковой сети Starlink", — говорится в публикации.
Контракт включает доступ к закрытому и зашифрованному сигналу Starshield через Starlink, что делает его сложнее взломать или заглушить. Заглавные агентства сообщили, что контракт был заключен до победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Ранее Европейское командование США заключило соглашение с компанией SpaceX на 500 терминалов по цене около 40 миллионов долларов. Общее количество терминалов Starlink, обслуживаемых на Украине, составляет уже три тысячи. Это расширение участия SpaceX в конфликте.
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