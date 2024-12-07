Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241207/perevozka-853412683.html
Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась
Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась - 07.12.2024, ПРАЙМ
Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась
Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу, сообщил журналистам и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T12:56+0300
2024-12-07T12:56+0300
экономика
россия
абхазия
цитрусовые
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg
СУХУМ, 7 дек - ПРАЙМ. Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу, сообщил журналистам и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. "На границе со вчерашней ночи возобновлена перевозка цитрусовых. Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть", - сказал Джопуа. 6 декабря на абхазо-российской границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом. Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853396847.html
абхазия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_84f93d40c3f56875c1dd5a391e18a4d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, абхазия, цитрусовые
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, цитрусовые
12:56 07.12.2024
 
Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась

Джопуа: Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СУХУМ, 7 дек - ПРАЙМ. Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу, сообщил журналистам и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа.
"На границе со вчерашней ночи возобновлена перевозка цитрусовых. Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть", - сказал Джопуа.
6 декабря на абхазо-российской границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом.
Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
Сбор урожая мандаринов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов
Вчера, 17:00
 
ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯцитрусовые
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала