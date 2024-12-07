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Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась

Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась - 07.12.2024, ПРАЙМ

Перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу возобновилась

Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу, сообщил журналистам и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T12:56+0300

2024-12-07T12:56+0300

2024-12-07T12:56+0300

экономика

россия

абхазия

цитрусовые

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СУХУМ, 7 дек - ПРАЙМ. Возобновлена перевозка цитрусовых через абхазо-российскую границу, сообщил журналистам и.о. министра сельского хозяйства Беслан Джопуа. "На границе со вчерашней ночи возобновлена перевозка цитрусовых. Проводится более тщательный досмотр, но сегодня никакого скопления не должно быть", - сказал Джопуа. 6 декабря на абхазо-российской границе возникла проблема с вывозом абхазских мандаринов из-за обнаружения насекомого трипса. Это привело к задержке транспорта с грузом. Для Абхазии экспорт мандаринов в РФ основной источник заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.

https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853396847.html

абхазия

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россия, абхазия, цитрусовые