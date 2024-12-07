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В ЕС опасаются, что военную помощь Киеву придется удвоить, пишет Guardian

В ЕС опасаются, что военную помощь Киеву придется удвоить, пишет Guardian - 07.12.2024, ПРАЙМ

В ЕС опасаются, что военную помощь Киеву придется удвоить, пишет Guardian

Европейские дипломаты выражают опасения по поводу того, что военную помощь Киеву в конечном итоге придется удвоить, если одержавший победу в президентской гонке | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T14:50+0300

2024-12-07T14:50+0300

2024-12-07T14:50+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейские дипломаты выражают опасения по поводу того, что военную помощь Киеву в конечном итоге придется удвоить, если одержавший победу в президентской гонке в США Дональд Трамп перекроет финансирование. Об этом пишет британское издание Guardian. Ранее Трамп пообещал, что может добиться урегулирования украинского конфликта посредством переговоров. Он не раз заявлял, что способен урегулировать конфликт в течение одного дня. Трамп также неоднократно критиковал подход Вашингтона к конфликту и подвергал критике Владимира Зеленского, называя его "торгашом", каждый визит которого заканчивается американской многомиллиардной помощью. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена спешно пытается передать остатки помощи Киеву до вступления в должность Трампа, чтобы обеспечить тем самым продолжение боевых действий в 2025 году. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ес, сша, дональд трамп, киев, поддержка украины