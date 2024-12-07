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"Вот-вот закипит". В США предупредили о последствиях конфликта на Украине

"Вот-вот закипит". В США предупредили о последствиях конфликта на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ

"Вот-вот закипит". В США предупредили о последствиях конфликта на Украине

Третья мировая война может начаться из-за действий Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на мнения экспертов. | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T22:50+0300

2024-12-07T22:50+0300

2024-12-07T22:50+0300

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МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Третья мировая война может начаться из-за действий Североатлантического альянса. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на мнения экспертов.Так, президент Baltic Security Foundation и экс-советник министра обороны Латвии Олевс Никерс считает, что мир находится где-то на самых последних стадиях ситуации, предшествующей третьей мировой войне. Он полагает, что "это все еще своего рода холодная война, которая вот-вот закипит".Почетный профессор международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Дэвид Стивенсон выразил мнение, что мир пока еще не находится в состоянии третьей мировой, но риск ее возникновения весьма значителен. "Совсем недавно, поставляя оружие и боеприпасы на Украину, НАТО вступила в опосредованную горячую войну против России", — отметил он.Доцент кафедры военной истории имени П. Дж. Морана Университета Нотр-Дам Ян Джонсон заявил, что украинский кризис имеет реальные перспективы расширения до такого рода войны великих держав. Если бы третья мировая разразилась из-за Украины, то "это была бы война по выбору, начавшаяся из-за ввода в бой наземных и воздушных сил НАТО против российских войск", добавил он. Джонсон считает, что мало кто из членов НАТО способен серьезно повлиять на военный баланс на Украине, а у тех стран, которые обладают такой возможностью, в первую очередь у США, нет народной поддержки, необходимой для расширения боевых действий.

https://1prime.ru/20241207/ukraina-853410571.html

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россия, украина, нато, сша, запад, конфликт