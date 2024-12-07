https://1prime.ru/20241207/privychki-853257924.html

Топ-5 полезных привычек успешных инвесторов

Топ-5 полезных привычек успешных инвесторов - 07.12.2024, ПРАЙМ

Топ-5 полезных привычек успешных инвесторов

Все любят читать истории успеха, а исследователи стараются препарировать их и разобрать по косточкам, чтобы постараться понять и выделить факторы, которые... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T08:20+0300

2024-12-07T08:20+0300

2024-12-07T08:20+0300

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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. Все любят читать истории успеха, а исследователи стараются препарировать их и разобрать по косточкам, чтобы постараться понять и выделить факторы, которые помогли достичь вершины "золотой лестницы".Но есть и те, кто указывает на то, что слишком большое число факторов могло повлиять на достигнутый успех, и далеко не обязательно это было связано с решениями, знаниями, особенностями характера лидера, изменениями в структуре управления организацией и т.п. Например, Дэниэль Канеман, нобелевский лауреат и известный исследователь в области поведенческих финансов в своей книге "Думай медленно... Решай быстро" даёт описание успеха и большого успеха в виде двух простых связных формул: А вот ещё история, которую я прочёл в книге Малкольма Гладуэлла "Гении и аутсайдеры" об истории компании ALPHABET (GOOGLE). Сергей Брин со своим партнёром на ранний стадии развития своего IT-детища собирались его продать целиком, но покупатель после переговоров отказался от покупки, посчитав что запрашиваемая цена слишком высока (не стоит говорить, что она была просто мизерна, по сравнению с текущей капитализацией). Но что если бы сделка состоялась? Возможно, не было бы тогда никакого GOOGLE.А есть ещё и другие исследователи, которые убеждены, что нужно изучать не истории успеха, а истории неудач. Самый яркий пример - исследование в период Второй Мировой войны, которое получило впоследствии общее название "ошибка выжившего".Мир инвестиций и путь отдельных людей в них, несомненно подвержен всем тем же самым "порокам". Мы с интересом читаем биографии успешных инвесторов, неудачников, книги о крупных инвестиционных компаниях или о провалах, которые ставили всю финансовую систему на грань коллапса, об историях экологичных инвестиций или об аморальных действиях, балансирующих на грани законности, но при этом приводящих к огромному богатству. Если прочесть множество таких историй, можно выделить несколько закономерностей успешного инвестора.Первое. Почти все известные инвесторы, управляющие, директора, президенты инвестиционных компаний и банков имели прекрасное образование! Некоторые были не просто высококвалифицированными специалистами, но ещё и докторами наук, и даже Нобелевскими лауреатами. Вот лишь несколько примеров:Но дело не только в знаниях, которые были ими получены в процессе обучения. Ведь образование - это еще и мощнейший нетворкинг среди студентов. Очень часто благодаря таким знакомствам люди получали свои счастливые билеты в мир больших капиталов. Конечно, есть и те, кто смог всего добиться сам, но их мизерная доля в общем объём лишь подтверждает общее правило.Второе. Один в поле не воин! Несмотря на то, что мы часто видим отдельных лиц, которых возносят на пьедестал, они не смогли бы пройти этот путь, если бы не их менее известные партнёры. Например, у приведённого уже ранее Баффета, был Чарли Мангер, который сильно повлиял на инвестиционную философию оракула из Омахи. Или вот уже менее известный в широких кругах Стивен Шварцман, который создал одну из самых успешных инвестиционных компаний BlackStone вместе со своим партнёром Питером Питерсеном, с которым он познакомился работая в одном очень крупном инвестиционном банке. А если копнуть ещё глубже, то можно увидеть, что кроме партнёров, за всеми историями успеха зачастую стоят целые команды толковых и профессиональных людей, которые помогали двигаться вверх, и пожалуй один из лучших примеров в этом Джеймс Саймонс с его Renaissance Technologies.Третье. Почти все известные инвесторы не только хорошо умели инвестировать, собирать команды и выбирать партнёров, но и обладали харизмой, умели правильно доносить свои мысли, рассказывать несложным языком о своей деятельности, и обладали чувством юмора. Такие софт-скилы в сфере коммуникаций очень важны. Опять же вспомним Баффета, который говорил, что на 50% своего успеха он обязан Грэму, а на 50% курсам Дейла Карнеги. Так что если вы интроверт, и вам сложно коммуницировать с людьми, то приготовьтесь искать такого партнёра, который закроет ваши бреши в этих вопросах.Четвёртое. Открытый разум и активный слушатель. Готовность постоянно учиться и уметь слышать, а зачастую быстро вникать в сказанное, вычленяя самое главное - это огромный плюс. Конечно, здесь играет роль опыт, и не только профессиональный, но и жизненный. Но всё-таки и этим техникам можно научиться и развивать их.Пятое. Совсем очевидное, но от этого не менее важное. Умение правильно расставлять приоритеты. Не только в работе, но и в жизни. Иногда такие приоритеты очень болезненны с психологической точки зрения, выглядят далеко нелицеприятно и могут казаться аморальными.Конечно, я описал отнюдь не все слагаемые инвестиционного успеха. Но человек, стремящийся к успеху, должен стать и быть профессионалом, без этого не получится. Как говорил Аристотель: "Если человек с опытом встречается с человеком с деньгами, то человек с деньгами уходит с опытом, а человек с опытом уходит с деньгами".Удачных вам инвестиций и достижения большого успеха!Автор - Алексей Бачеров, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

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Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Алексей Бачеров https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850066817_0:400:2048:2448_100x100_80_0_0_b477c956103fbc1f52348445b3bb70f7.jpg

мнения аналитиков, сергей брин, alphabet, berkshire hathaway, ниу вшэ, частный инвестор