https://1prime.ru/20241207/produkty-853407750.html
Названы самые популярные продукты в России
Названы самые популярные продукты в России - 07.12.2024, ПРАЙМ
Названы самые популярные продукты в России
Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T07:51+0300
2024-12-07T07:51+0300
2024-12-07T07:51+0300
бизнес
сельское хозяйство
россия
москва
татарстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853407750.jpg?1733547079
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит колбасам, сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге "Ромир".
Уточняется, что исследование было проведено в ноябре 2024 года на базе потребительской панели "Ромир", которая объединяет 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России. "Среди покупателей халяльной продукции наибольшей популярностью в категории свежего мяса пользуется курица (46%), на втором месте - говядина/телятина (18%), а на третьем - индейка (17%). Баранину покупают только 7% потребителей, столько же выбирают конину", - рассказали аналитики.
Отмечается, что в сегменте переработанного мяса в халяль лидируют колбасы (30%), за ними следуют замороженные полуфабрикаты (пельмени, котлеты - 23%) и сосисочные изделия (сосиски, сардельки - 21%). "Халяльные яйца покупают 27% потребителей в данной категории, тогда как халяльную рыбу - 17%. Халяльные консервы приобретают 12% покупателей", - рассказали в холдинге.
Данные "Ромир" показывают, что лидером по покупкам халяльной продукции стал Приволжский федеральный округ, где этот продукт приобрели 28% населения. "Это связано с наличием крупных национальных республик с высокой долей мусульманского населения, таких как Татарстан и Башкортостан", - пояснили в холдинге, уточнив, что на втором месте размещается Дальневосточный федеральный округ (21%), а третье место делят Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, составляя 15%.
Согласно исследованию, кошерную продукцию покупают 8% россиян. Распределение по категориям продуктов у покупателей кошерной продукции в целом схоже с халяльной, но с незначительными увеличениями по большинству позиций.
"В категории свежего мяса также лидирует курица, но расхождение между долями больше: 47% для курицы, 19% для говядины/телятины и 18% для индейки. В кошерной продукции заметно выше потребление баранины - 10%. В сегменте переработанного мяса колбасы остаются на том же уровне (30%), тогда как потребление полуфабрикатов (26%) и сосисочных изделий (25%) выше по сравнению с халяльной продукцией. Кошерную рыбу также покупают чаще, чем халяльную (25%)", - говорится в сообщении.
"Популярность халяльной или кошерной продукции как в нашей стране, так и во всем мире, обусловлена не только соблюдением религиозных норм, но и восприятием этих товаров как более экологичных, полезных и премиальных. Это отражается на ценовой политике: как правило, такая продукция стоит дороже своих аналогов", - сказала директор по развитию бизнеса "Ромир" Анастасия Джафарова.
москва
татарстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сельское хозяйство, россия, москва, татарстан
Бизнес, Сельское хозяйство, РОССИЯ, МОСКВА, ТАТАРСТАН
Названы самые популярные продукты в России
"Ромир": самым популярным свежим мясом в России является курица
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит колбасам, сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге "Ромир".
Уточняется, что исследование было проведено в ноябре 2024 года на базе потребительской панели "Ромир", которая объединяет 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России. "Среди покупателей халяльной продукции наибольшей популярностью в категории свежего мяса пользуется курица (46%), на втором месте - говядина/телятина (18%), а на третьем - индейка (17%). Баранину покупают только 7% потребителей, столько же выбирают конину", - рассказали аналитики.
Отмечается, что в сегменте переработанного мяса в халяль лидируют колбасы (30%), за ними следуют замороженные полуфабрикаты (пельмени, котлеты - 23%) и сосисочные изделия (сосиски, сардельки - 21%). "Халяльные яйца покупают 27% потребителей в данной категории, тогда как халяльную рыбу - 17%. Халяльные консервы приобретают 12% покупателей", - рассказали в холдинге.
Данные "Ромир" показывают, что лидером по покупкам халяльной продукции стал Приволжский федеральный округ, где этот продукт приобрели 28% населения. "Это связано с наличием крупных национальных республик с высокой долей мусульманского населения, таких как Татарстан и Башкортостан", - пояснили в холдинге, уточнив, что на втором месте размещается Дальневосточный федеральный округ (21%), а третье место делят Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, составляя 15%.
Согласно исследованию, кошерную продукцию покупают 8% россиян. Распределение по категориям продуктов у покупателей кошерной продукции в целом схоже с халяльной, но с незначительными увеличениями по большинству позиций.
"В категории свежего мяса также лидирует курица, но расхождение между долями больше: 47% для курицы, 19% для говядины/телятины и 18% для индейки. В кошерной продукции заметно выше потребление баранины - 10%. В сегменте переработанного мяса колбасы остаются на том же уровне (30%), тогда как потребление полуфабрикатов (26%) и сосисочных изделий (25%) выше по сравнению с халяльной продукцией. Кошерную рыбу также покупают чаще, чем халяльную (25%)", - говорится в сообщении.
"Популярность халяльной или кошерной продукции как в нашей стране, так и во всем мире, обусловлена не только соблюдением религиозных норм, но и восприятием этих товаров как более экологичных, полезных и премиальных. Это отражается на ценовой политике: как правило, такая продукция стоит дороже своих аналогов", - сказала директор по развитию бизнеса "Ромир" Анастасия Джафарова.