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Названы самые популярные продукты в России

Названы самые популярные продукты в России - 07.12.2024, ПРАЙМ

Названы самые популярные продукты в России

Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T07:51+0300

2024-12-07T07:51+0300

2024-12-07T07:51+0300

бизнес

сельское хозяйство

россия

москва

татарстан

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Самым популярным свежим мясом в России в категориях халяльной и кошерной продукции является курица, а среди переработанных мясных изделий лидерство принадлежит колбасам, сообщили РИА Новости в исследовательском холдинге "Ромир". Уточняется, что исследование было проведено в ноябре 2024 года на базе потребительской панели "Ромир", которая объединяет 15 тысяч домохозяйств, репрезентативно представленных по всей России. "Среди покупателей халяльной продукции наибольшей популярностью в категории свежего мяса пользуется курица (46%), на втором месте - говядина/телятина (18%), а на третьем - индейка (17%). Баранину покупают только 7% потребителей, столько же выбирают конину", - рассказали аналитики. Отмечается, что в сегменте переработанного мяса в халяль лидируют колбасы (30%), за ними следуют замороженные полуфабрикаты (пельмени, котлеты - 23%) и сосисочные изделия (сосиски, сардельки - 21%). "Халяльные яйца покупают 27% потребителей в данной категории, тогда как халяльную рыбу - 17%. Халяльные консервы приобретают 12% покупателей", - рассказали в холдинге. Данные "Ромир" показывают, что лидером по покупкам халяльной продукции стал Приволжский федеральный округ, где этот продукт приобрели 28% населения. "Это связано с наличием крупных национальных республик с высокой долей мусульманского населения, таких как Татарстан и Башкортостан", - пояснили в холдинге, уточнив, что на втором месте размещается Дальневосточный федеральный округ (21%), а третье место делят Северо-Кавказский и Уральский федеральные округа, составляя 15%. Согласно исследованию, кошерную продукцию покупают 8% россиян. Распределение по категориям продуктов у покупателей кошерной продукции в целом схоже с халяльной, но с незначительными увеличениями по большинству позиций. "В категории свежего мяса также лидирует курица, но расхождение между долями больше: 47% для курицы, 19% для говядины/телятины и 18% для индейки. В кошерной продукции заметно выше потребление баранины - 10%. В сегменте переработанного мяса колбасы остаются на том же уровне (30%), тогда как потребление полуфабрикатов (26%) и сосисочных изделий (25%) выше по сравнению с халяльной продукцией. Кошерную рыбу также покупают чаще, чем халяльную (25%)", - говорится в сообщении. "Популярность халяльной или кошерной продукции как в нашей стране, так и во всем мире, обусловлена не только соблюдением религиозных норм, но и восприятием этих товаров как более экологичных, полезных и премиальных. Это отражается на ценовой политике: как правило, такая продукция стоит дороже своих аналогов", - сказала директор по развитию бизнеса "Ромир" Анастасия Джафарова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, сельское хозяйство, россия, москва, татарстан