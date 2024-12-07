https://1prime.ru/20241207/putin-853413848.html
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года - 07.12.2024, ПРАЙМ
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года
Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T15:36+0300
2024-12-07T15:36+0300
2024-12-07T15:36+0300
россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Кремля. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована на 19 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что собирать для главы государства вопросы начнут в ночь на воскресенье.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года
Кремль: Путин в ходе прямой линии 19 декабря подведет итоги уходящего года