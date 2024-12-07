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Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года - 07.12.2024, ПРАЙМ
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года
Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T15:36+0300
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россия
владимир путин
"прямая линия" президента рф
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Кремля. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована на 19 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что собирать для главы государства вопросы начнут в ночь на воскресенье.
https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html
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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф
РОССИЯ, Владимир Путин, "Прямая линия" президента РФ
15:36 07.12.2024
 
Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года

Кремль: Путин в ходе прямой линии 19 декабря подведет итоги уходящего года

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Кремля.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована на 19 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что собирать для главы государства вопросы начнут в ночь на воскресенье.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Путин рассказал, что определит жизнь России на годы вперед
5 декабря, 16:36
 
РОССИЯВладимир Путин"Прямая линия" президента РФ
 
 
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