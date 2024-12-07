https://1prime.ru/20241207/putin-853413848.html

Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года

Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года - 07.12.2024, ПРАЙМ

Путин в ходе прямой линии подведет итоги уходящего года

Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T15:36+0300

2024-12-07T15:36+0300

2024-12-07T15:36+0300

россия

владимир путин

"прямая линия" президента рф

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на программе "Итоги года с Владимиром Путиным" в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей РФ. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Кремля. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" запланирована на 19 декабря. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что собирать для главы государства вопросы начнут в ночь на воскресенье.

https://1prime.ru/20241205/putin-853363482.html

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россия, владимир путин, "прямая линия" президента рф