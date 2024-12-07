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В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:32+0300
2024-12-07T10:32+0300
2024-12-07T10:32+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский."В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", — отметил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.Некоторое время назад в Украине произошли кадровые перестановки, когда Зеленский уволил заместителя главы своего аппарата и нескольких министров, включая министра юстиции, министра стратегических отраслей промышленности, главу Минэкологии, министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра реинтеграции.
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украина, рада
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
В Раде заявили о готовящейся отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", — отметил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.
Некоторое время назад в Украине произошли кадровые перестановки, когда Зеленский уволил заместителя главы своего аппарата и нескольких министров, включая министра юстиции, министра стратегических отраслей промышленности, главу Минэкологии, министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра реинтеграции.
Сальдо ответил на слова Зеленского о дипломатическом решении