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В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине
На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:32+0300
2024-12-07T10:32+0300
политика
украина
рада
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский."В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", — отметил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.Некоторое время назад в Украине произошли кадровые перестановки, когда Зеленский уволил заместителя главы своего аппарата и нескольких министров, включая министра юстиции, министра стратегических отраслей промышленности, главу Минэкологии, министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра реинтеграции.
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украина
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украина, рада
Политика, УКРАИНА, Рада
10:32 07.12.2024
 
В Раде заявили о готовящихся кадровых перестановках на Украине

В Раде заявили о готовящейся отставке главы нацбанка и замглавы офиса Зеленского

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. На Украине планируют отправить в отставку главу Национального банка Андрея Пышного и заместителя главы аппарата президента Олега Татарова в течение двух недель, заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", — отметил парламентарий в своем аккаунте в Telegram.
Некоторое время назад в Украине произошли кадровые перестановки, когда Зеленский уволил заместителя главы своего аппарата и нескольких министров, включая министра юстиции, министра стратегических отраслей промышленности, главу Минэкологии, министра иностранных дел, вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра реинтеграции.
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