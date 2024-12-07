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РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров
РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров - 07.12.2024, ПРАЙМ
РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор объявил, что может ограничить доступ в России к восьми иностранным провайдерам, включая GoDaddy.com, Amazon Web Services и HostGator.com, из-за их... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:41+0300
2024-12-07T10:41+0300
2024-12-07T10:41+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор объявил, что может ограничить доступ в России к восьми иностранным провайдерам, включая GoDaddy.com, Amazon Web Services и HostGator.com, из-за их невыполнения требований в области безопасности и взаимодействия с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).“Ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: GoDaddy.com LLC; HostGator.com LLC; Amazon Web Services In.… С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ”, — сказано в сообщении ведомства.Компании, предоставляющие услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации, участвовать в учениях по обеспечению стабильности российского сегмента интернета и подавать заявки на включение в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора.
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россия, ркн
РКН может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров
Роскомнадзор может ограничить доступ в России для восьми зарубежных провайдеров
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Роскомнадзор объявил, что может ограничить доступ в России к восьми иностранным провайдерам, включая GoDaddy.com, Amazon Web Services и HostGator.com, из-за их невыполнения требований в области безопасности и взаимодействия с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
“Ряд зарубежных компаний эти требования не выполнил, продолжая вместе с тем оказывать услуги хостинга для российских организаций, в том числе следующие компании: GoDaddy.com LLC; HostGator.com LLC; Amazon Web Services In.… С учетом рисков, которым подвержены ресурсы, размещенные на мощностях указанных компаний, работа этих провайдеров хостинга может быть ограничена на территории РФ”, — сказано в сообщении ведомства.
Компании, предоставляющие услуги хостинга, должны обеспечивать безопасность информации, участвовать в учениях по обеспечению стабильности российского сегмента интернета и подавать заявки на включение в реестр хостинг-провайдеров Роскомнадзора.
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