https://1prime.ru/20241207/roskomnadzor-853410240.html

РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов

РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов - 07.12.2024, ПРАЙМ

РКН предупредил об угрозах при использовании зарубежных хостингов

Организации, которые размещают свои ресурсы на зарубежных хостинг-провайдерах, могут столкнуться с угрозами, такими как ограничение доступа по политическим... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T10:49+0300

2024-12-07T10:49+0300

2024-12-07T10:49+0300

россия

ркн

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Организации, которые размещают свои ресурсы на зарубежных хостинг-провайдерах, могут столкнуться с угрозами, такими как ограничение доступа по политическим мотивам или внутренние решения компании, сообщил Роскомнадзор."Организации, которые размещают свои ресурсы на мощностях зарубежных провайдеров хостинга, могут столкнуться с рядом серьезных угроз. … Так, иностранные хостинг-провайдеры могут в любой момент разорвать сотрудничество с владельцем ресурса, например, по политическим причинам или внутренним решениям компании, оставив сайт недоступным для пользователей", — отметили в ведомстве.Кроме того, информация на серверах зарубежных провайдеров не всегда защищена от несанкционированного доступа, что может привести к утечке конфиденциальных данных и угрожать безопасности бизнеса. Роскомнадзор также указал, что не может защитить сайты, размещенные на зарубежных провайдерах, от DDoS-атак и других угроз, что делает их уязвимыми для киберпреступников.Роскомнадзор рекомендовал размещать сайты на площадках российских организаций, включенных в реестр хостинг-провайдеров.

https://1prime.ru/20241207/rkn-853410116.html

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