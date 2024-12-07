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Россия увеличила импорт мандаринов из Китая - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила импорт мандаринов из Китая
Россия увеличила импорт мандаринов из Китая - 07.12.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт мандаринов из Китая
Импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое на фоне спада турецких поставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T07:45+0300
2024-12-07T09:03+0300
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китай
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое на фоне спада турецких поставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Ранее РИА Новости сообщало, что традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, Турция, в январе-октябре сократила поставки на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году. По данным китайской статслужбы, по итогам десяти месяцев этого года объемы импорта Россией мандаринов из Китая выросли в 2,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 48,5 тысячи тонн (или 46,6 миллиона долларов). По итогам октября поставки увеличились в 1,5 раза за год до максимальных с декабря 11,78 тысячи тонн (или 11,83 миллиона долларов). Россия по итогам десяти месяцев стала пятой по объему покупок китайских мандаринов. Лидером стал Вьетнам купивший 166,3 тысячи тонн этих цитрусовых (или 147,7 миллиона долларов). В "пятерку" также вошли Киргизия (88,3 тысячи тонн), Индонезия (51,8 тысячи тонн) и Таиланд (51,6 тысячи тонн).
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бизнес, россия, китай, москва, турция
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, ТУРЦИЯ
07:45 07.12.2024 (обновлено: 09:03 07.12.2024)
 
Россия увеличила импорт мандаринов из Китая

Импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Прилавок с мандаринами в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 дек - ПРАЙМ. Импорт Россией мандаринов из Китая в 2024 году вырос более чем вдвое на фоне спада турецких поставок, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Ранее РИА Новости сообщало, что традиционный крупнейший поставщик мандаринов в Россию, Турция, в январе-октябре сократила поставки на пятую часть - до 161,3 тысячи тонн с 202,3 тысячи тонн в прошлом году.
По данным китайской статслужбы, по итогам десяти месяцев этого года объемы импорта Россией мандаринов из Китая выросли в 2,4 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 48,5 тысячи тонн (или 46,6 миллиона долларов).
По итогам октября поставки увеличились в 1,5 раза за год до максимальных с декабря 11,78 тысячи тонн (или 11,83 миллиона долларов).
Россия по итогам десяти месяцев стала пятой по объему покупок китайских мандаринов. Лидером стал Вьетнам купивший 166,3 тысячи тонн этих цитрусовых (или 147,7 миллиона долларов). В "пятерку" также вошли Киргизия (88,3 тысячи тонн), Индонезия (51,8 тысячи тонн) и Таиланд (51,6 тысячи тонн).
 
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