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Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет
Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет - 07.12.2024, ПРАЙМ
Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет
После падения предыдущей недели в начале декабря рубль преимущественно демонстрировал тенденцию к укреплению. Судя по тому, что критический уровень пройден,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T08:25+0300
2024-12-07T08:25+0300
курсы валют
центральные банки
владислав антонов
bitriver
укрепление рубля
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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. После падения предыдущей недели в начале декабря рубль преимущественно демонстрировал тенденцию к укреплению. Судя по тому, что критический уровень пройден, комплексные меры регулятора и правительства возымели успех, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Ключевую роль в стабилизации курса рубля сыграли несколько факторов. Во-первых, приостановка покупки валюты на внутреннем рынке снизила спекулятивное давление. Во-вторых, заявления президента Путина и высших должностных лиц оказали успокаивающее воздействие граждан и на валютный рынок. В-третьих, компании продолжают адаптироваться к санкционным ограничениям, формируя альтернативные платежные каналы", - пояснил он.Технический анализ курса доллара/рубля указывает на критический уровень в 100,50 рублей. Если курс опустится ниже этой отметки, это будет означать принципиальное изменение тренда и успешную стабилизацию валютного рынка Центральным банком. В этом случае можно ожидать дальнейшее укрепление рубля с потенциальной целью 95-96 рублей за доллар. Фактически это означало бы возврат к параметрам бюджетного курсообразования.Напротив, преодоление сопротивления на уровне 105,75 рублей может поставить рубль в сложное положение и потребовать дополнительных стабилизационных мер от регулятора.Таким образом, неделя продемонстрировала значительное укрепление российского рубля на фоне комплексных мер регулятора и правительства. Курс доллара снизился почти на 5%, что указывает на стабилизацию национальной валюты. Ключевую роль сыграли координированные действия Центрального банка, правительства и президента, направленные на сдерживание инфляции и поддержание экономической стабильности.Потенциальный диапазон для доллара на следующую неделю прогнозируется в районе 95-105 рублей за доллар, евро - 103,85 - 110,70 рублей, юань - 13,35 - 14,37 рублей.
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курсы валют, центральные банки, владислав антонов, bitriver, укрепление рубля
Курсы валют, центральные банки, Владислав Антонов, BitRiver, укрепление рубля
08:25 07.12.2024
 
Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет

Аналитик Антонов: рубль опустился ниже 100,5 за доллар и продолжит укрепляться

© РИА Новости . Игорь Руссак | Перейти в медиабанкГраффити в поддержку рубля
Граффити в поддержку рубля - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. После падения предыдущей недели в начале декабря рубль преимущественно демонстрировал тенденцию к укреплению. Судя по тому, что критический уровень пройден, комплексные меры регулятора и правительства возымели успех, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Ключевую роль в стабилизации курса рубля сыграли несколько факторов. Во-первых, приостановка покупки валюты на внутреннем рынке снизила спекулятивное давление. Во-вторых, заявления президента Путина и высших должностных лиц оказали успокаивающее воздействие граждан и на валютный рынок. В-третьих, компании продолжают адаптироваться к санкционным ограничениям, формируя альтернативные платежные каналы", - пояснил он.
Технический анализ курса доллара/рубля указывает на критический уровень в 100,50 рублей. Если курс опустится ниже этой отметки, это будет означать принципиальное изменение тренда и успешную стабилизацию валютного рынка Центральным банком. В этом случае можно ожидать дальнейшее укрепление рубля с потенциальной целью 95-96 рублей за доллар. Фактически это означало бы возврат к параметрам бюджетного курсообразования.
Напротив, преодоление сопротивления на уровне 105,75 рублей может поставить рубль в сложное положение и потребовать дополнительных стабилизационных мер от регулятора.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
"Сбер" не увидел пространства для существенного ослабления рубля
Вчера, 12:03
Таким образом, неделя продемонстрировала значительное укрепление российского рубля на фоне комплексных мер регулятора и правительства. Курс доллара снизился почти на 5%, что указывает на стабилизацию национальной валюты. Ключевую роль сыграли координированные действия Центрального банка, правительства и президента, направленные на сдерживание инфляции и поддержание экономической стабильности.
Потенциальный диапазон для доллара на следующую неделю прогнозируется в районе 95-105 рублей за доллар, евро - 103,85 - 110,70 рублей, юань - 13,35 - 14,37 рублей.
 
Курсы валютцентральные банкиВладислав АнтоновBitRiverукрепление рубля
 
 
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