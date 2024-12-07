https://1prime.ru/20241207/rubl-853396138.html

Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет

Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет - 07.12.2024, ПРАЙМ

Курс рубля миновал критический уровень: что теперь будет

После падения предыдущей недели в начале декабря рубль преимущественно демонстрировал тенденцию к укреплению. Судя по тому, что критический уровень пройден,... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T08:25+0300

2024-12-07T08:25+0300

2024-12-07T08:25+0300

курсы валют

центральные банки

владислав антонов

bitriver

укрепление рубля

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МОСКВА, 7 дек – ПРАЙМ. После падения предыдущей недели в начале декабря рубль преимущественно демонстрировал тенденцию к укреплению. Судя по тому, что критический уровень пройден, комплексные меры регулятора и правительства возымели успех, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов."Ключевую роль в стабилизации курса рубля сыграли несколько факторов. Во-первых, приостановка покупки валюты на внутреннем рынке снизила спекулятивное давление. Во-вторых, заявления президента Путина и высших должностных лиц оказали успокаивающее воздействие граждан и на валютный рынок. В-третьих, компании продолжают адаптироваться к санкционным ограничениям, формируя альтернативные платежные каналы", - пояснил он.Технический анализ курса доллара/рубля указывает на критический уровень в 100,50 рублей. Если курс опустится ниже этой отметки, это будет означать принципиальное изменение тренда и успешную стабилизацию валютного рынка Центральным банком. В этом случае можно ожидать дальнейшее укрепление рубля с потенциальной целью 95-96 рублей за доллар. Фактически это означало бы возврат к параметрам бюджетного курсообразования.Напротив, преодоление сопротивления на уровне 105,75 рублей может поставить рубль в сложное положение и потребовать дополнительных стабилизационных мер от регулятора.Таким образом, неделя продемонстрировала значительное укрепление российского рубля на фоне комплексных мер регулятора и правительства. Курс доллара снизился почти на 5%, что указывает на стабилизацию национальной валюты. Ключевую роль сыграли координированные действия Центрального банка, правительства и президента, направленные на сдерживание инфляции и поддержание экономической стабильности.Потенциальный диапазон для доллара на следующую неделю прогнозируется в районе 95-105 рублей за доллар, евро - 103,85 - 110,70 рублей, юань - 13,35 - 14,37 рублей.

https://1prime.ru/20241206/rubl-853381913.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, центральные банки, владислав антонов, bitriver, укрепление рубля