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Укрепляющийся рубль выгоден импортерам, считают эксперты - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Укрепляющийся рубль выгоден импортерам, считают эксперты
Укрепляющийся рубль выгоден импортерам, считают эксперты - 07.12.2024, ПРАЙМ
Укрепляющийся рубль выгоден импортерам, считают эксперты
Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T07:15+0300
2024-12-07T07:15+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Рубль перешел к активному росту после прекращения покупок валюты по бюджетному правилу и охлаждения первоначальных панических настроений Банком России. С понедельника к закрытию пятницы юань упал на 8,2%, до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 9,3%, до 99,42 рубля. "На внутреннем валютном рынке укрепление рубля выгодно компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке", - пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов. При этом эксперт обратил внимание, что внутренний валютный рынок фрагментирован и слабо ликвиден на данный момент, поэтому, во-первых, сильные колебания отдельных котировок могут не относиться к реальной цене иностранной валюты, доступной для большинства участников рынка. Подобные колебания вполне вероятны и в будущем. Во-вторых, укрепление этой недели отчасти отражает некую нормализацию после ослабления прошлой недели, произошедшего на фоне расширения санкций на банковский сектор. "Укрепление рубля выгодно с точки зрения того, чтобы не сильно дорожала продукция, завозимая в Россию из-за границы, но не выгодно для экспорта наших товаров", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Однако в конечном итоге экономике и бизнесу важна скорее стабильность курса, а вот волатильность лишь приводит к всплеску инфляционных ожиданий населения и трудностям в планировании деятельности корпораций, резюмировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
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192
40
192
40
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5
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рынки, россия, москва, рф, дмитрий куликов, михаил зельцер, банк россия, банк россии, акра
Рынки, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Дмитрий Куликов, Михаил Зельцер, банк Россия, Банк России, АКРА
07:15 07.12.2024
 
Укрепляющийся рубль выгоден импортерам, считают эксперты

Эксперты: укрепление рубля выгодно импортерам и импортерам

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль выгоден отечественным импортерам, а также компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Рубль перешел к активному росту после прекращения покупок валюты по бюджетному правилу и охлаждения первоначальных панических настроений Банком России. С понедельника к закрытию пятницы юань упал на 8,2%, до 13,41 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 9,3%, до 99,42 рубля.
"На внутреннем валютном рынке укрепление рубля выгодно компаниям, у которых есть валютные обязательства и издержки при преимущественно рублевой выручке", - пояснил директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства АКРА Дмитрий Куликов.
При этом эксперт обратил внимание, что внутренний валютный рынок фрагментирован и слабо ликвиден на данный момент, поэтому, во-первых, сильные колебания отдельных котировок могут не относиться к реальной цене иностранной валюты, доступной для большинства участников рынка. Подобные колебания вполне вероятны и в будущем. Во-вторых, укрепление этой недели отчасти отражает некую нормализацию после ослабления прошлой недели, произошедшего на фоне расширения санкций на банковский сектор.
"Укрепление рубля выгодно с точки зрения того, чтобы не сильно дорожала продукция, завозимая в Россию из-за границы, но не выгодно для экспорта наших товаров", - добавляет независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Однако в конечном итоге экономике и бизнесу важна скорее стабильность курса, а вот волатильность лишь приводит к всплеску инфляционных ожиданий населения и трудностям в планировании деятельности корпораций, резюмировал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
 
РынкиРОССИЯМОСКВАРФДмитрий КуликовМихаил Зельцербанк РоссияБанк РоссииАКРА
 
 
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