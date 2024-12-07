https://1prime.ru/20241207/rubl-853408065.html

Рубль компенсировал провал последних нескольких недель

Рубль компенсировал провал последних нескольких недель - 07.12.2024, ПРАЙМ

Рубль компенсировал провал последних нескольких недель

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал скачок волатильности, в результате которой валюта РФ ощутимо | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T09:09+0300

2024-12-07T09:09+0300

2024-12-07T09:09+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал скачок волатильности, в результате которой валюта РФ ощутимо выросла: курсовой недельный диапазон составил 13,35-14,73 рубля за юань. В итоге, китайская валюта рухнула, растеряв рост предыдущих нескольких недель.В ходе недели валюта КНР за одну сессию слегка подросла, а четыре - слабела, причем в конце недели два дня падения были особенно сильными.Реакция ЦБ РФ на новые санкции США в виде роста продаж валюты на рынке, а также мощная волна словесных интервенций были видимыми причинами такого разворота. Однако главным, видимо, стала слишком эмоциональная первая реакция на такие санкции, и после волны взлета курса юаня на предыдущей неделе на максимумы с марта 2022 года, стало ясно, что последовавшие продажи валюты стали сильно преобладать.В итоге курс юаня на Мосбирже за неделю рухнул на 1,09 рубля до 13,41 рубля. Курс доллара за неделю обвалился на 8,32 рубля до 99,42 рубля, евро – на 8,01 рубля, до 106,30 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи на неделе также рухнули с 1,28% годовых по индикатору RUSFARCNY - в район минимумов с января - на конец недели она равнялась 0,52% годовых.Валюта США на форексе выросла за неделю от 7,242 юаня до 7,285 юаня, уйдя на максимумы примерно за год. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,414 юаня, то есть с премией в 1,8% к курсу форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели упала до 7,06 тысячи против 7,76 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ РАЗВЕРНУЛСЯРубль начал рабочую неделю "топтанием" на достигнутых уровнях против юаня – как мы и ожидали- около 14,5 рубля. Однако это равновесие оказалось неустойчивым и к среде сползание юаня превратилось в падение. Видимо, альтернативные каналы ввода-вывода валюты на Мосбиржу были найдены довольно оперативно. Это отображалось в довольно уверенном снижении ставок по юаням на бирже.В середине недели игроки рынка обратили внимание на резкий скачок объема привлечения рублей Минфином РФ на аукционах по продаже ОФЗ. В частности, ведомство продало ценные бумаги серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года - на рекордные один триллион рублей по номиналу при спросе в 1,6 триллиона рублей. Это могло поддержать спрос на рублевую ликвидность.При этом министр финансов России Антона Силуанова заявил о том, что его ведомство на следующей неделе предложит рынку ОФЗ еще на 1 триллион рублей. То есть рост спроса на рублевую ликвидность в пику юаневой нашел свое объяснение.Также Силуанов заявил, что ситуация с курсом рубля "будет в порядке" через неделю-две после адаптации расчетов к новым санкциям США.ПРОГНОЗЫЗавершение недели рубль провел в повышательном ралли против юаня на Мосбирже. Игроки рынка обратили внимание на указ президента России Владимира Путина, который отменил обязательство иностранных покупателей российского газа платить за него только через Газпромбанк до снятия с него санкций. Это может помочь поступлению валюты на российский рынок по различным каналам, которые будет сложнее "отключить".Также сказывались заявления Силуанова о том, что Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий". Минфин прекрасно понимает задачу, с которой работает - это инфляция, добавил он.Путин заявил, что Центральный Банк и правительство страны работают в координации в вопросе борьбы с инфляцией. При этом он добавил, что государственные расходы в целом не раздуваются, а ведется работа над обеспечением их эффективности.Таким образом, идет мощная словесная поддержка курсу рубля, поэтому конец года российская валюта может провести в попытках укрепления, которые, впрочем, продолжат наталкиваться на традиционный для завершения года рост расходов бюджета. При этом целевой диапазон для курса юаня после сильного импульса прошлой недели расширился до 13-14 рублей.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков