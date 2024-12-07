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В Тюменской области самосвал повредил балку строящегося путепровода
В Тюменской области самосвал повредил балку строящегося путепровода - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Тюменской области самосвал повредил балку строящегося путепровода
Участок федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области ночью закрыли для проезда в обоих направлениях после того, как... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T06:00+0300
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ТЮМЕНЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области ночью закрыли для проезда в обоих направлениях после того, как самосвал с поднятым кузовом наехал на балку строящегося над ним путепровода и повредил ее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"Перекрыто движение транспорта в обоих направлениях на 227 км федеральной автодороги Тюмень– Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь в результате ДТП повреждена балка строящегося путепровода и создаётся угроза безопасности дорожного движения. Предварительно, грузовой самосвал "Хово" с поднятым кузовом наехал на железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта", - указано в сообщении.
На легковом транспорте перекрытый участок трассы можно объехать по автодороге Тобольск–Вагай. Водителям большегрузного транспорта до начала восстановления движения рекомендуют парковать транспорт на площадках для отдыха и придорожного сервиса.
Дорожные службы работают над восстановлением движения и созданием альтернативного пути объезда для грузового транспорта. Безопасность движения обеспечивают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.
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В Тюменской области самосвал повредил балку строящегося путепровода
В Тюменской области самосвал повредил балку строящегося путепровода
ТЮМЕНЬ, 7 дек – ПРАЙМ. Участок федеральной автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области ночью закрыли для проезда в обоих направлениях после того, как самосвал с поднятым кузовом наехал на балку строящегося над ним путепровода и повредил ее, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
"Перекрыто движение транспорта в обоих направлениях на 227 км федеральной автодороги Тюмень– Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Здесь в результате ДТП повреждена балка строящегося путепровода и создаётся угроза безопасности дорожного движения. Предварительно, грузовой самосвал "Хово" с поднятым кузовом наехал на железобетонную конструкцию строящегося дорожного объекта", - указано в сообщении.
На легковом транспорте перекрытый участок трассы можно объехать по автодороге Тобольск–Вагай. Водителям большегрузного транспорта до начала восстановления движения рекомендуют парковать транспорт на площадках для отдыха и придорожного сервиса.
Дорожные службы работают над восстановлением движения и созданием альтернативного пути объезда для грузового транспорта. Безопасность движения обеспечивают наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.