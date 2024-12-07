Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки - 07.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241207/sanktsii-853409014.html
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки - 07.12.2024, ПРАЙМ
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:48+0300
2024-12-07T09:48+0300
экономика
россия
ес
латвия
литва
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта, разрешающего юридическим лицам продолжить работу на российском рынке, передает издание Politico.Отмечается, что это положение оказывает поддержку европейским компаниям, позволяя им продолжать деятельность в России и осуществлять импорт и экспорт продукции, которая иначе была бы запрещена. Срок действия пункта был продлен уже трижды, что вызвало критику со стороны некоторых стран, которые считают, что это дало компаниям достаточно времени для постепенного отхода от российского рынка.Оставшаяся часть 15-го пакета санкций включает ограничения в отношении компаний и судов, включая удвоение числа танкеров, попадающих под санкции, до 75. Словацкие представители настаивают на продлении еще одного исключения для экспорта переработанной российской нефти в Чехию, в то время как чешские власти не против отмены этого исключения.
https://1prime.ru/20241207/ssha-853408384.html
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fb190ae1293b19a0649311e8138e36ca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ес, латвия, литва
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
09:48 07.12.2024
 
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки

Politico: Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта, разрешающего юридическим лицам продолжить работу на российском рынке, передает издание Politico.
Отмечается, что это положение оказывает поддержку европейским компаниям, позволяя им продолжать деятельность в России и осуществлять импорт и экспорт продукции, которая иначе была бы запрещена. Срок действия пункта был продлен уже трижды, что вызвало критику со стороны некоторых стран, которые считают, что это дало компаниям достаточно времени для постепенного отхода от российского рынка.
Оставшаяся часть 15-го пакета санкций включает ограничения в отношении компаний и судов, включая удвоение числа танкеров, попадающих под санкции, до 75. Словацкие представители настаивают на продлении еще одного исключения для экспорта переработанной российской нефти в Чехию, в то время как чешские власти не против отмены этого исключения.
Флаги США перед Монументом Вашингтону - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
Рассудили по "справедливости": в США приняли историческое решение
09:24
 
ЭкономикаРОССИЯЕСЛАТВИЯЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала