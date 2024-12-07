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Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки - 07.12.2024, ПРАЙМ
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта,... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:48+0300
2024-12-07T09:48+0300
2024-12-07T09:48+0300
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта, разрешающего юридическим лицам продолжить работу на российском рынке, передает издание Politico.Отмечается, что это положение оказывает поддержку европейским компаниям, позволяя им продолжать деятельность в России и осуществлять импорт и экспорт продукции, которая иначе была бы запрещена. Срок действия пункта был продлен уже трижды, что вызвало критику со стороны некоторых стран, которые считают, что это дало компаниям достаточно времени для постепенного отхода от российского рынка.Оставшаяся часть 15-го пакета санкций включает ограничения в отношении компаний и судов, включая удвоение числа танкеров, попадающих под санкции, до 75. Словацкие представители настаивают на продлении еще одного исключения для экспорта переработанной российской нефти в Чехию, в то время как чешские власти не против отмены этого исключения.
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россия, ес, латвия, литва
Экономика, РОССИЯ, ЕС, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
Politico: Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта, разрешающего юридическим лицам продолжить работу на российском рынке, передает издание Politico.
Отмечается, что это положение оказывает поддержку европейским компаниям, позволяя им продолжать деятельность в России и осуществлять импорт и экспорт продукции, которая иначе была бы запрещена. Срок действия пункта был продлен уже трижды, что вызвало критику со стороны некоторых стран, которые считают, что это дало компаниям достаточно времени для постепенного отхода от российского рынка.
Оставшаяся часть 15-го пакета санкций включает ограничения в отношении компаний и судов, включая удвоение числа танкеров, попадающих под санкции, до 75. Словацкие представители настаивают на продлении еще одного исключения для экспорта переработанной российской нефти в Чехию, в то время как чешские власти не против отмены этого исключения.
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