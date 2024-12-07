https://1prime.ru/20241207/sanktsii-853409014.html

Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки

Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки - 07.12.2024, ПРАЙМ

Латвия и Литва помешали принять санкции ЕС против России из-за лазейки

Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта,... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T09:48+0300

2024-12-07T09:48+0300

2024-12-07T09:48+0300

экономика

россия

ес

латвия

литва

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/66/837536681_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7c507f26c3cddc9427bb83bb224f6c4f.jpg

МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Европейский союз не принял 15-й пакет санкций против России из-за противодействия Литвы и Латвии, которые выступили против продления срока действия пункта, разрешающего юридическим лицам продолжить работу на российском рынке, передает издание Politico.Отмечается, что это положение оказывает поддержку европейским компаниям, позволяя им продолжать деятельность в России и осуществлять импорт и экспорт продукции, которая иначе была бы запрещена. Срок действия пункта был продлен уже трижды, что вызвало критику со стороны некоторых стран, которые считают, что это дало компаниям достаточно времени для постепенного отхода от российского рынка.Оставшаяся часть 15-го пакета санкций включает ограничения в отношении компаний и судов, включая удвоение числа танкеров, попадающих под санкции, до 75. Словацкие представители настаивают на продлении еще одного исключения для экспорта переработанной российской нефти в Чехию, в то время как чешские власти не против отмены этого исключения.

https://1prime.ru/20241207/ssha-853408384.html

латвия

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ес, латвия, литва