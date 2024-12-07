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Сечин назвал причину волатильности на энергетическим рынке - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Сечин назвал причину волатильности на энергетическим рынке
Сечин назвал причину волатильности на энергетическим рынке - 07.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал причину волатильности на энергетическим рынке
Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T15:29+0300
2024-12-07T15:41+0300
экономика
россия
игорь сечин
энергетический рынок
волатильность
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе."Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение", – сказал он.Сечин отметил, что одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов."Одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей", - заявил он.Сечин добавил, что США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок."Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - сказал он.Кроме того, глава "Роснефти" считает, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу."В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом - ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики", - заключил он.
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россия, игорь сечин, энергетический рынок, волатильность
Экономика, РОССИЯ, Игорь Сечин, энергетический рынок, волатильность
15:29 07.12.2024 (обновлено: 15:41 07.12.2024)
 
Сечин назвал причину волатильности на энергетическим рынке

Сечин: волатильность на энергетическим рынке вызвана политическими факторами

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию "О развитии финансовых инструментов в РФ"
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© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Основная причина волатильности на энергорынке – использование энергетики в политических целях, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
"Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов. При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение", – сказал он.
Сечин отметил, что одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов.
"Одностороннее незаконное применение Западом санкций затронуло около 40% мировой ресурсной базы углеводородов. Мишенью этих санкций стали не только Иран, Венесуэла и Россия, а прежде всего Европа, которая лишилась стабильных и относительно дешевых поставок, а также растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые сталкиваются с ограничением своих экономических потребностей", - заявил он.
Сечин добавил, что США и их союзникам, чтобы ввести санкции, не нужно выдвигать обвинение, достаточно газетных вырезок.
"Чтобы ввести санкции (США и союзникам – ред.) не нужно выдвигать обвинение, доказывать вину. Достаточно газетных вырезок. Я в качестве примера хотел напомнить, что тоже включен в санкции. Некоторым в этом зале может грозить уголовное преследование за общение со мной", - сказал он.
Кроме того, глава "Роснефти" считает, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп в целях снижения стоимости топлива на американском рынке отменит все ограничения на нефтедобычу.
"В целях снижения стоимости топлива на американском рынке, скорее всего, будут отменены (Трампом - ред.) все ограничения на добычу, снижены налоги, сняты административные барьеры и перенаправлены инвестиции в реальный сектор от иллюзорной альтернативной энергетики", - заключил он.
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ЭкономикаРОССИЯИгорь Сечинэнергетический рынокволатильность
 
 
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