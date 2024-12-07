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Сечин оценил роль дата-центров в мировом энергопотреблении - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Сечин оценил роль дата-центров в мировом энергопотреблении
Сечин оценил роль дата-центров в мировом энергопотреблении - 07.12.2024, ПРАЙМ
Сечин оценил роль дата-центров в мировом энергопотреблении
Мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в 2,5 раза к 2030 году и превысить 1000 ТВт.ч., что будет равно почти половине... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T16:32+0300
2024-12-07T16:32+0300
энергетика
игорь сечин
дата-центр
энергопотребление
европа
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в 2,5 раза к 2030 году и превысить 1000 ТВт.ч., что будет равно почти половине потребления Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе. "Необходимо учитывать и то, что глобальное потребление энергии будет также увеличиваться по мере роста спроса со стороны центров обработки данных. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии такими центрами может вырасти в 2,5 раза к 2030 году и превысить одну тысячу тераватт-часов, что будет равно почти половине потребления Европы", - сказал Сечин. По прогнозам ведущих международных банков, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов, добавил он. "При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на два миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической", - добавил Сечин.
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игорь сечин, дата-центр, энергопотребление, европа
Энергетика, Игорь Сечин, дата-центр, Энергопотребление, ЕВРОПА
16:32 07.12.2024
 
Сечин оценил роль дата-центров в мировом энергопотреблении

Сечин: энергопотребление дата-центрами в мире к 2030 году вырастет в 2,5 раза

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкИгорь Сечин
Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в 2,5 раза к 2030 году и превысить 1000 ТВт.ч., что будет равно почти половине потребления Европы, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава "Роснефти" Игорь Сечин на форуме в Дохе.
"Необходимо учитывать и то, что глобальное потребление энергии будет также увеличиваться по мере роста спроса со стороны центров обработки данных. По оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии такими центрами может вырасти в 2,5 раза к 2030 году и превысить одну тысячу тераватт-часов, что будет равно почти половине потребления Европы", - сказал Сечин.
По прогнозам ведущих международных банков, экономический рост в развивающихся странах и развитие центров обработки данных приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки при текущем мировом потреблении в 300 миллионов, добавил он.
"При этом в следующем году производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на два миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической", - добавил Сечин.
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ЭнергетикаИгорь Сечиндата-центрЭнергопотреблениеЕВРОПА
 
 
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