https://1prime.ru/20241207/shtraf-853415089.html
Названы пять самых высоких штрафов за нарушение ПДД в России
Названы пять самых высоких штрафов за нарушение ПДД в России - 07.12.2024, ПРАЙМ
Названы пять самых высоких штрафов за нарушение ПДД в России
Езда в нетрезвом виде является самым высоким штрафом в России за нарушение ПДД, следует из рейтинга, составленного экспертами издания Autonews. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T17:41+0300
2024-12-07T17:41+0300
2024-12-07T17:41+0300
россия
пдд
дорожные штрафы
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/49/835694997_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_4fea718a518c1b521fa2d6395eceb63c.jpg
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Езда в нетрезвом виде является самым высоким штрафом в России за нарушение ПДД, следует из рейтинга, составленного экспертами издания Autonews. Отмечается, что за езду в нетрезвом виде сейчас придется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в первом случает и до 300 тысяч рублей при повторном нарушении.На втором месте идет наказание за существенное превышение скорость (более 80 км/ч). Штраф составит 5 тысяч рублей. Превышение от 20 до 40 км/ч грозит наказанием в размере 500 рублей.Третье место занял штраф за просроченные водительские управа — от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей с отправкой автомобиля на штрафстоянку. Если же нарушитель передвигается еще и не на своей машине, то ее владелец должен будет уплатить 30 тысяч рублей штрафа. За езду без прав предусмотрено более мягкое наказание (500 рублей). На четвертом месте идут санкции за поездку на транспортном средстве без государственных регистрационных знаков. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок до трех месяцев.Пятое место заняли меры воздействия на водителя за неправильную перевозку детей. Отсутствие люльки, кресла или бустеров при перевозке ребенка в автомобиле грозит наказание в размере 3 тысячи рублей.
https://1prime.ru/20241206/evakuatsiya-853404560.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83569/49/835694997_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_3ae546effbff1544bebb1aa3c4287c61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пдд, дорожные штрафы
РОССИЯ, ПДД, дорожные штрафы
Названы пять самых высоких штрафов за нарушение ПДД в России
Autonews составил топ-5 самых больших штрафов за нарушение ПДД в России
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Езда в нетрезвом виде является самым высоким штрафом в России за нарушение ПДД, следует из рейтинга, составленного экспертами издания Autonews
.
Отмечается, что за езду в нетрезвом виде сейчас придется уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в первом случает и до 300 тысяч рублей при повторном нарушении.
На втором месте идет наказание за существенное превышение скорость (более 80 км/ч). Штраф составит 5 тысяч рублей. Превышение от 20 до 40 км/ч грозит наказанием в размере 500 рублей.
Третье место занял штраф за просроченные водительские управа — от 5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей с отправкой автомобиля на штрафстоянку. Если же нарушитель передвигается еще и не на своей машине, то ее владелец должен будет уплатить 30 тысяч рублей штрафа. За езду без прав предусмотрено более мягкое наказание (500 рублей).
На четвертом месте идут санкции за поездку на транспортном средстве без государственных регистрационных знаков. Сумма штрафа составит 5 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение водительских прав на срок до трех месяцев.
Пятое место заняли меры воздействия на водителя за неправильную перевозку детей. Отсутствие люльки, кресла или бустеров при перевозке ребенка в автомобиле грозит наказание в размере 3 тысячи рублей.
Стоимость эвакуации транспорта в Москве изменится с 1 января