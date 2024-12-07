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Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии
Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии - 07.12.2024, ПРАЙМ
Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии
Сирия может столкнуться с гражданской войной, если не будет найдено адекватное политическое решение. Об этом заявил премьер министр, министр иностранных дел... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:53+0300
2024-12-07T11:53+0300
политика
сирия
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Сирия может столкнуться с гражданской войной, если не будет найдено адекватное политическое решение. Об этом заявил премьер министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Ситуация в Сирии развивается и может стать более опасной. Мы предупреждаем о возможности гражданской войны... Есть опасения, что гражданская война поставит под угрозу единство Сирии, если не будет достигнуто политическое решение", — отметил он в рамках Дохийского форума в субботу.С начала ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* вместе с другими вооруженными формированиями начала операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама.. 30 ноября боевики захватили Алеппо, второй по величине город Сирии, а затем пытались продвинуться к городу Хама. Сирийская армия отбила их атаки, но 5 декабря официально объявила о передислокации своих подразделений из города Хама.*Террористическая организация, запрещена в России
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сирия
Политика, СИРИЯ
11:53 07.12.2024
 
Премьер Катара предупредил о возможности гражданской войне в Сирии

Премьер Катара предупредил о возможности начала гражданской войне в Сирии

© РИА Новости . Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСтраны мира. Сирия
Страны мира. Сирия - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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ДОХА, 7 дек - ПРАЙМ. Сирия может столкнуться с гражданской войной, если не будет найдено адекватное политическое решение. Об этом заявил премьер министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Ситуация в Сирии развивается и может стать более опасной. Мы предупреждаем о возможности гражданской войны... Есть опасения, что гражданская война поставит под угрозу единство Сирии, если не будет достигнуто политическое решение", — отметил он в рамках Дохийского форума в субботу.
С начала ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* вместе с другими вооруженными формированиями начала операцию по продвижению из северного Идлиба в сторону городов Алеппо и Хама.
. 30 ноября боевики захватили Алеппо, второй по величине город Сирии, а затем пытались продвинуться к городу Хама. Сирийская армия отбила их атаки, но 5 декабря официально объявила о передислокации своих подразделений из города Хама.
*Террористическая организация, запрещена в России
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