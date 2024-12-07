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Рассудили по "справедливости": в США приняли историческое решение

Рассудили по "справедливости": в США приняли историческое решение - 07.12.2024, ПРАЙМ

Рассудили по "справедливости": в США приняли историческое решение

Вашингтон намерен оградить американский бизнес от последствий собственных санкций, поэтому сенат США рассмотрит закон, запрещающий подачу гражданских исков в... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T09:24+0300

2024-12-07T09:24+0300

2024-12-07T09:24+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Вашингтон намерен оградить американский бизнес от последствий собственных санкций, поэтому сенат США рассмотрит закон, запрещающий подачу гражданских исков в федеральные суды в связи с ущербом, вызванным санкциями США, передает агентство РИА Новости."Конгрессмен-республиканец Уэсли Хант представил акт, запрещающий подавать гражданские иски в федеральные суды "в связи с ущербом, нанесенным из-за американских санкций, препятствующих исполнению контракта", — сказано в публикации.Закон гарантирует, что иностранные граждане или лица не смогут получить компенсацию за действия, связанные с попытками граждан США добросовестно выполнить свои обязательства в рамках санкций. Однако, если контракт был заключен до введения санкций, компании несут ответственность за его невыполнение.Закон не ограничен одной страной и получил официальное название "Акт о защите американцев от исков со стороны России с 2024 года". Российские компании, сталкивавшиеся с невыполнением обязательств американскими партнерами, обращались в российские суды, которые выносили решения в их пользу. Новый закон предназначен для предотвращения рассмотрения таких дел против американских компаний на территории США, заключили в издании.

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