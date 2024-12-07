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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 07.12.2024, ПРАЙМ
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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 07.12.2024, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T03:42+0300
2024-12-07T03:42+0300
экономика
финансы
мировая экономика
украина
москва
денис шмыгаль
fitch ratings
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтверждает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.  Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте сохранился на уровне "ССС+".  Премьер Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
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финансы, мировая экономика, украина, москва, денис шмыгаль, fitch ratings
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Денис Шмыгаль, Fitch Ratings
03:42 07.12.2024
 
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch Ratings сохранило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтверждает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
 Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте сохранился на уровне "ССС+".
 Премьер Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаУКРАИНАМОСКВАДенис ШмыгальFitch Ratings
 
 
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