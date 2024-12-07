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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 07.12.2024, ПРАЙМ

Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 07.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-07T03:42+0300

2024-12-07T03:42+0300

2024-12-07T03:42+0300

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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства. "Fitch Ratings подтверждает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации. Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте сохранился на уровне "ССС+". Премьер Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.

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