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Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта" - 07.12.2024, ПРАЙМ
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T03:42+0300
2024-12-07T03:42+0300
2024-12-07T03:42+0300
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москва
денис шмыгаль
fitch ratings
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтверждает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте сохранился на уровне "ССС+".
Премьер Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.
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финансы, мировая экономика, украина, москва, денис шмыгаль, fitch ratings
Экономика, Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Денис Шмыгаль, Fitch Ratings
Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
Fitch Ratings сохранило рейтинг Украины на уровне "ограниченного дефолта"
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD"), сообщается в релизе агентства.
"Fitch Ratings подтверждает долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "ограниченного дефолта" ("RD")", - говорится в публикации.
Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже. Долгосрочный РДЭ в национальной валюте сохранился на уровне "ССС+".
Премьер Украины Денис Шмыгаль 22 июля сообщил, что страна достигла договоренностей с комитетом владельцев ее еврооблигаций о реструктуризации долга. Кабмин Украины приостановил с 1 августа выплату процентного дохода по облигациям внешних госзаймов 2018 года.