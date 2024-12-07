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"Беспомощность": в Киеве пришли в ужас от одного шага властей - 07.12.2024, ПРАЙМ
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"Беспомощность": в Киеве пришли в ужас от одного шага властей
"Беспомощность": в Киеве пришли в ужас от одного шага властей - 07.12.2024, ПРАЙМ
"Беспомощность": в Киеве пришли в ужас от одного шага властей
Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда выразил свои опасения по поводу недавнего визита украинской делегации в США до официального... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T09:40+0300
2024-12-07T09:40+0300
политика
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда выразил свои опасения по поводу недавнего визита украинской делегации в США до официального вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом он сообщил в беседе с польским изданием Gazeta.pl."Не знаю, разумно ли вести переговоры, не выработав предварительно внутренний консенсус по поводу наших национальных интересов. Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России", — рассказал собеседник газеты.Магда предупредил, что эта неопределенность в стратегии украинского руководства может привести к моменту, когда украинская команда будет пытаться вести переговоры до официального вступления нового президента в должность.Он также выразил сомнения, что украинская делегация привезет из Америки решения, которые устроят Украину, и отметил, что это может подчеркнуть "беспомощность" страны в сложной геополитической ситуации.
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украина, сша
Политика, УКРАИНА, США
09:40 07.12.2024
 
"Беспомощность": в Киеве пришли в ужас от одного шага властей

Политолог Магда: визит украинской делегации в США показывает беспомощность Киева

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 07.12.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Директор киевского Института мировой политики Евгений Магда выразил свои опасения по поводу недавнего визита украинской делегации в США до официального вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом он сообщил в беседе с польским изданием Gazeta.pl.
"Не знаю, разумно ли вести переговоры, не выработав предварительно внутренний консенсус по поводу наших национальных интересов. Я понимаю, что Украина устала от военных действий, но такой визит в США может показать нашу слабость на фоне позиции России", — рассказал собеседник газеты.
Магда предупредил, что эта неопределенность в стратегии украинского руководства может привести к моменту, когда украинская команда будет пытаться вести переговоры до официального вступления нового президента в должность.
Он также выразил сомнения, что украинская делегация привезет из Америки решения, которые устроят Украину, и отметил, что это может подчеркнуть "беспомощность" страны в сложной геополитической ситуации.
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