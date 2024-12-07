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В США неожиданно высказались о ядерном конфликте с Россией из-за Украины - 07.12.2024, ПРАЙМ
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В США неожиданно высказались о ядерном конфликте с Россией из-за Украины
В США неожиданно высказались о ядерном конфликте с Россией из-за Украины - 07.12.2024, ПРАЙМ
В США неожиданно высказались о ядерном конфликте с Россией из-за Украины
США не должны рисковать из-за Украины ядерной войной с Россией, сказано в материале издания 19FortyFive. | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T11:19+0300
2024-12-07T11:19+0300
вооружения
сша
россия
украина
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. США не должны рисковать из-за Украины ядерной войной с Россией, сказано в материале издания 19FortyFive."Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины", — отмечается в публикации.Статья также призывает Трампа ввести ограничения на использование американского оружия и прекратить конфликт.Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, которая утверждает, что ядерное оружие является крайним средством защиты суверенитета России. Доктрина также расширяет категорию государств и военных союзов, на которые распространяется ядерное сдерживание, и устанавливает, что агрессия со стороны неядерных государств, но с поддержкой ядерных стран, будет считаться совместным нападением на Россию.
https://1prime.ru/20241130/udar-853227281.html
сша
украина
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сша, россия, украина
Вооружения, США, РОССИЯ, УКРАИНА
11:19 07.12.2024
 
В США неожиданно высказались о ядерном конфликте с Россией из-за Украины

19FortyFive призвало США не рисковать ядерной войной из-за Украины

*взрыв
*взрыв
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. США не должны рисковать из-за Украины ядерной войной с Россией, сказано в материале издания 19FortyFive.
"Не в интересах США рисковать даже ограниченной ядерной войной с Россией из-за Украины", — отмечается в публикации.
Статья также призывает Трампа ввести ограничения на использование американского оружия и прекратить конфликт.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину, которая утверждает, что ядерное оружие является крайним средством защиты суверенитета России. Доктрина также расширяет категорию государств и военных союзов, на которые распространяется ядерное сдерживание, и устанавливает, что агрессия со стороны неядерных государств, но с поддержкой ядерных стран, будет считаться совместным нападением на Россию.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2024
В США смоделировали ядерный удар по России, Китаю и Северной Корее
30 ноября, 18:01
 
ВооруженияСШАРОССИЯУКРАИНА
 
 
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