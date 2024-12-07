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В Индии сделали неожиданное заявление о единой валюте БРИКС
В Индии сделали неожиданное заявление о единой валюте БРИКС - 07.12.2024, ПРАЙМ
В Индии сделали неожиданное заявление о единой валюте БРИКС
Решение о создании единой валюты для стран БРИКС пока не принято, передает издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы Резервного банка Индии Шактиканта... | 07.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-07T10:13+0300
2024-12-07T10:13+0300
2024-12-07T10:13+0300
экономика
индия
единая валюта брикс
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МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ. Решение о создании единой валюты для стран БРИКС пока не принято, передает издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы Резервного банка Индии Шактиканта Даса."Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одной из стран — участниц БРИКС, и она обсуждалась, но никакого решения по этому вопросу принято не было", — цитирует его агентство.Отмечается, что Индия не предпринимала шагов по отказу от доллара, а лишь стремится снизить риски в торговле.Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил накануне, что работа по созданию расчетного инструмента для стран БРИКС будет продолжена, несмотря на угрозы Дональда Трампа.
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индия, единая валюта брикс
Экономика, ИНДИЯ, единая валюта БРИКС
В Индии сделали неожиданное заявление о единой валюте БРИКС
ЦБ Индии заявил, что решение о создании единой валюты БРИКС не было принято
МОСКВА, 7 дек - ПРАЙМ.
Решение о создании единой валюты для стран БРИКС пока не принято, передает
издание Bloomberg со ссылкой на заявление главы Резервного банка Индии Шактиканта Даса.
"Идея создания валюты БРИКС была выдвинута одной из стран — участниц БРИКС, и она обсуждалась, но никакого решения по этому вопросу принято не было", — цитирует его агентство.
Отмечается, что Индия не предпринимала шагов по отказу от доллара, а лишь стремится снизить риски в торговле.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил накануне, что работа по созданию расчетного инструмента для стран БРИКС будет продолжена, несмотря на угрозы Дональда Трампа.
Эксперт оценил перспективы создания единой валюты БРИКС после угроз Трампа